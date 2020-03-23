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23 марта 2020, понедельник, 18:24 751
Общество 2020-03-23T18:42:47+02:00
Українські Новини
Реакция ПЦУ на карантин показала, что Епифаний мало на что влияет, – Чаплыга

Реакция ПЦУ на карантин показала, что Епифаний мало на что влияет, – Чаплыга

Татьяна Зотова
Карантин, Коронавирус, Православная церковь Украины, ПЦУ, Епифаний, Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга. Фото из открытых источников
Михаил Чаплыга. Фото из открытых источников

Правозащитник Михаил Чаплыга считает, что из-за внутренних интриг в Православной церкви Украины (ПЦУ), когда один из иерархов метит на место митрополита Епифания, страдает имидж всей ПЦУ. А злые языки уже прямо говорят, что ПЦУ плевать на здоровье своих прихожан.

Об этом Чаплыга заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Меж тем, в ПЦУ полный раздрай. Епифаний призывает следовать карантину! Но его авторитет ничего не значит. Митрополит Волынский и Луцкий Михаил призывает активно ходить в храм и не поддаваться панике, которую распространяют СМИ. Спикер Синода ПЦУ Евстратий (Зоря) тоже говорит, что карантин для них ничего не означает", - перечислил правозащитник 3 разные позиции иерархов ПЦУ в отношении введенного карантина.

Как пояснил Чаплыга, митрополит Волынский и Луцкий Михаил неслучайно оппонирует Епифанию. Он напомнил, что именно Михаил претендовал стать предстоятелем ПЦУ вместо Епифания, но его принудили снять свою кандидатуру.

"Видимо, Епифаний мало что контролирует у себя в ПЦУ, а митрополит Волынский и Луцкий Михаил продолжает свою конкуренцию с Епифанием за руководство в ПЦУ - не секрет, что он на главной позиции видел именно себя", - написал он.

"Даже во время эпидемии в ПЦУ нет единства по такому важному для прихожан вопросу..." - пришел к выводу правозащитник.

Чаплыга отметил, как оппоненты ПЦУ прямо говорят, что Епифанию & Co наплевать на здоровье прихожан.

"Ребята, ваши интриги в стиле "кто кого подсидит" - ваше внутреннее дело. Но из-за такого разнобоя складывается впечатление, что епископам ПЦУ, как бы это помягче, все равно, что там будет с верующими. И я уже не говорю о том, как злые языки громко кричат, что ПЦУ наплевать на здоровье своих прихожан…" - возмутился он.

"И у меня опять вопрос: контролирует ли ПЦУ Епифаний, на что-то он влияет? Или уже ни на что не влияет?" - задался вопросом правозащитник Чаплыга.

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