Реакція ПЦУ на карантин показала, що Епіфаній мало на що впливає, – Чаплига

Правозахисник Михайло Чаплига вважає, що через внутрішні інтриги в Православній церкві України (ПЦУ), коли один з ієрархів мітить на місце митрополита Епіфанія, страждає імідж всієї ПЦУ. А злі язики вже прямо говорять, що ПЦУ плювати на здоров'я своїх парафіян.

Про це Чаплига заявив на свої сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Між тим, в ПЦУ повний хаос. Епіфаній закликає слідувати карантину! Але його авторитет нічого не значить. Митрополит Волинський та Луцький Михайло закликає активно ходити в храм і не піддаватися паніці, яку поширюють ЗМІ. Спікер Синоду ПЦУ Євстратій (Зоря) теж говорить, що карантин для них нічого не означає", - перерахував правозахисник 3 різні позиції ієрархів ПЦУ щодо запровадженого карантину.

Як пояснив Чаплига, митрополит Волинський та Луцький Михайло невипадково опонує Епіфанію. Він нагадав, що саме Михайло претендував стати предстоятелем ПЦУ замість Епіфанія, але його примусили зняти свою кандидатуру.

"Мабуть, Епіфаній мало що контролює у себе в ПЦУ, а митрополит Волинський та Луцький Михайло продовжує свою конкуренцію з Епіфанієм за керівництво в ПЦУ - не секрет, що він на головній позиції бачив саме себе", - написав він.

"Навіть під час епідемії в ПЦУ немає єдності з такого важливого для парафіян питання..." - прийшов до висновку правозахисник.

Чаплига зазначив, що опоненти ПЦУ прямо кажуть, що Епіфанію&Co наплювати на здоров'я парафіян.

"Хлопці, ваші інтриги в стилі "хто кого підсидить" - ваша внутрішня справа. Але за такого різнобою складається враження, що єпископам ПЦУ, як би це м'якше, все одно, що там буде з віруючими. І я вже не кажу про те, як злі язики голосно кричать, що ПЦУ наплювати на здоров'я своїх парафіян..." - обурився він.

"І в мене знову питання: чи контролює ПЦУ Епіфаній, на що він впливає? Чи вже ні на що не впливає?" - задався питанням правозахисник Чаплига.