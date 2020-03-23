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23 марта 2020, понедельник, 17:43 661
Медицина 2020-03-23T19:15:02+02:00
Українські Новини
Хотелки "Укрпочты" монопольно доставлять лекарства вызовут агрессию в обществе, – Руслан Бортник

Хотелки "Укрпочты" монопольно доставлять лекарства вызовут агрессию в обществе, – Руслан Бортник

Татьяна Зотова
Лекарства, Укрпочта, Коронавирус, Руслан Бортник, Доставка лекарств
Руслан Бортник. Фото: newsone.ua
Руслан Бортник. Фото: newsone.ua

В соответствии с инсайдерской информацией источника в Кабинете Министров Украины, в силу крайне негативного общественного резонанса правительство отложило принятие скандального постановления о внесении изменений в лицензионные условия на производство, оптовую и розничную продажу медпрепаратов.

Как сообщалось ранее, оказавшийся в распоряжении журналистов проект документа предусматривает разрешение торговать лекарствами в Интернете и доставлять их почтой. При этом, Кабмин намерен наделить монопольным правом пересылать препараты населению "Укрпочту". Инсайдер утверждает, что от идеи правительство не отказалось, а временно перенесло дату создания в Украине сверхприбыльной монополии.

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника попытки Кабмина заработать на пандемии коронавируса обречены на провал и крайне острое социальное недовольство общества.

"В данной ситуации прослеживается откровенный лоббизм "Укрпочты" и ее руководства, которое очень хотело бы получить такое монопольное право. Но, я убежден, что это в сложившейся ситуации не пройдет. А попытки принять изменения в лицензионные условия на производство и торговлю медпрепаратами лишь только вызовут агрессию. На рынке почтовых услуг и доставки товаров существует большая конкуренция, есть другие, более эффективные операторы. Таким образом, "хотелки" "Укрпочты" понятны, но их невозможно реализовать. Если учесть, что у нас более 30 млн домохозяйств, и даже если четвертая часть жителей будет заказывать лекарства в Интернете, можете представить себе, о какой выгоде для "Укрпочты", если она станет монополистом, идет речь! И еще один важный нюанс: если государство хочет действительно помочь украинцам в условиях пандемии, то оно должно создавать конкурентные цены и тарифы, в том числе на почтовую пересылку лекарств. А этого, в условиях вероятной монополии "Укрпочты", достичь не получится", - считает эксперт.

Бортник полагает, если даже Кабмин примет столь резонансный документ, его реализацию заблокирует Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

"Это противоречит антимонопольному законодательству. Думаю, когда будет предмет вмешательства АМКУ в ситуацию, если правительство все же примет такое постановление, АМКУ будет просто обязан вмешаться и заблокировать действие монополии "Укрпочты", - подытожил аналитик.

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