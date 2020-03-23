Бажання "Укрпошти" монопольно доставляти ліки викликає агресію в суспільстві, – Руслан Бортник

Згідно з інсайдерською інформацією джерела в Кабінеті Міністрів України, в силу вкрай негативного суспільного резонансу уряд відклав ухвалення скандальною постанови про внесення змін до ліцензійних умов на виробництво, оптову та роздрібну продаж медпрепаратів.

Як повідомлялося раніше, проект документа, що опинився у розпорядженні журналістів, передбачає дозвіл торгувати ліками в Інтернеті та доставляти їх поштою. При цьому, Кабмін має намір наділити монопольним правом пересилати препарати населенню "Укрпошту". Інсайдер стверджує, що від ідеї уряд не відмовився, а тимчасово переніс дату створення в Україні надприбутковою монополії.

На думку директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслана Бортника спроби Кабміну заробити на пандемії коронавіруса приречені на провал і вкрай гостре соціальне невдоволення суспільства.

"У даній ситуації простежується відвертий лобізм "Укрпошти" та її керівництва, яке дуже хотіло б отримати таке монопольне право. Але, я переконаний, що це в сформованій ситуації не пройде. А спроби прийняти зміни в ліцензійні умови на виробництво та торгівлю медпрепаратами лише викликають агресію. На ринку поштових послуг і доставки товарів існує велика конкуренція, є інші, більш ефективні оператори. Таким чином, "забаганки" "Укрпошти" зрозумілі, але їх неможливо реалізувати. Якщо врахувати, що у нас більше 30 млн домогосподарств, і навіть якщо четверта частина жителів буде замовляти ліки в Інтернеті, можете уявити собі, про яку вигоду для "Укрпошти", якщо вона стане монополістом, йде мова! І ще один важливий нюанс: якщо держава дійсно хоче допомогти українцям в умовах пандемії, то воно повинно створювати конкурентні ціни і тарифи, в тому числі на поштову пересилку ліків. А цього, в умовах ймовірної монополії "Укрпошти", досягти не вийде", - вважає експерт.

Бортник вважає, навіть якщо Кабмін прийме такий резонансний документ, його реалізацію заблокує Антимонопольний комітет України (АМКУ).

"Це суперечить антимонопольному законодавству. Думаю, коли буде предмет втручання АМКУ в ситуацію, якщо уряд все ж таки прийме таку постанову, АМКУ буде просто зобов'язаний втрутитися та заблокувати дію монополії "Укрпошти", - підсумував аналітик.