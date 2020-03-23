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23 марта 2020, понедельник, 14:05 1238
Транспорт 2020-03-23T14:05:13+02:00
Українські Новини
Uber не может начать бесплатные перевозки врачей без согласования с Минздравом

Uber не может начать бесплатные перевозки врачей без согласования с Минздравом

Елена Литвин
Перевозки, Врачи, Минздрав, Такси, Бесплатный проезд, Uber, коронавирус в Украине
Uber в Украине
Uber в Украине

Международный сервис пассажирских автоперевозок Uber не может начать анонсированные ранее бесплатные перевозки медицинских работников без согласования механизма с Министерством здравоохранения.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба сервиса.

"Точная механика сейчас согласовывается командами Uber и Министерства здравоохранения", - сказала представитель компании и уточнила, что до согласования перевозки не начнутся.

20 марта Минздрав заявил, что органы местного самоуправления и компания Uber договорились о бесплатных транспортных услугах по перевозке медработников к рабочим местам во время карантина.

Договоренность предусматривала осуществление 10 тыс. перевозок.

Uber отметил, что эта инициатива будет работать на основе промокодов, которые будут предоставлены медработникам, и они смогут использовать их в приложении Uber, а все расходы покрывает сам Uber.

Ранее ряд врачей в социальных сетях отметили, что не могут на данный момент воспользоваться анонсированной функцией, а операторы и водители сервиса не знают о ней.

Согласно сообщению Минздрава, также холдинг OKKO Group профинансирует дополнительные 20 тыс. перевозок врачей во время карантина через Uber.

Как сообщали Українськi Новини, с 23 марта из-за карантина в Киеве приостанавливается пассажирский транспорт и воспользоваться им смогут лишь те, кто получил специальный пропуск.

Пассажиры со спецбилетами смогут приобрести билеты или пользоваться проездными и другими способами оплаты проезда в столице во время карантина.

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