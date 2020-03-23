Усиленный карантин не защитит от повторного возгорания очагов коронавируса, – ВОЗ

Несмотря на то, что ВОЗ разработала стратегию борьбы с коронавирусом, усиленный карантин - недостаточна мера для того, чтобы остановить распространение коронавируса, ведь существует угроза повторой эпидемии. Об этом в воскресенье, 22 марта, говорил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан, как пишет "Голос Америки". Есть три вещи, на которых в условиях действия карантина сейчас нужно сосредоточиться: на диагностике больных; на изоляции больных; на изоляции тех, кто имел контакты с больными. "Если мы сейчас не примем серьезные меры по обеспечению здоровья общества – когда все эти ограничения на передвижение отменят, опасность инфицирования вновь возрастет", – заверил Райан. Многие европейские страны, в том числе и Украина, уже ввели жесткие ограничения на передвижение, как раньше было в Китае, например. Это правильно, говорит представитель ВОЗ, но вместе с этим надо тестировать каждого, у кого есть подозрение на заражение. Как защитить себя: мыть руки; не трогать лицо; не выходить на улицу без надобности; держать дистанцию. Инфографика Минздрава Ранее Українські Новини писали о том, какие препараты лечат симптомы коронавируса и облегчают протекание болезни. Тем временем в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса. В случае успеха, на людях вакцину начнут испытывать осенью 2020.