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23 марта 2020, понедельник, 13:55 233
Мир 2020-03-23T14:55:40+02:00
Українські Новини
Усиленный карантин не защитит от повторного возгорания очагов коронавируса, – ВОЗ

Усиленный карантин не защитит от повторного возгорания очагов коронавируса, – ВОЗ

Таня Войтюк
эпидемия, ВОЗ, Коронавирус, вакцина от коронавируса, Covid-19
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА

Несмотря на то, что ВОЗ разработала стратегию борьбы с коронавирусом, усиленный карантин - недостаточна мера для того, чтобы остановить распространение коронавируса, ведь существует угроза повторой эпидемии.

Об этом в воскресенье, 22 марта, говорил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан, как пишет "Голос Америки".

Есть три вещи, на которых в условиях действия карантина сейчас нужно сосредоточиться:

  • на диагностике больных;
  • на изоляции больных;
  • на изоляции тех, кто имел контакты с больными.

"Если мы сейчас не примем серьезные меры по обеспечению здоровья общества – когда все эти ограничения на передвижение отменят, опасность инфицирования вновь возрастет", – заверил Райан.

Многие европейские страны, в том числе и Украина, уже ввели жесткие ограничения на передвижение, как раньше было в Китае, например. Это правильно, говорит представитель ВОЗ, но вместе с этим надо тестировать каждого, у кого есть подозрение на заражение.

Как защитить себя:

  • мыть руки;
  • не трогать лицо;
  • не выходить на улицу без надобности;
  • держать дистанцию.

Инфографика МинздраваИнфографика Минздрава

Ранее Українські Новини писали о том, какие препараты лечат симптомы коронавируса и облегчают протекание болезни.

Тем временем в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса. В случае успеха, на людях вакцину начнут испытывать осенью 2020. 

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