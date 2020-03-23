Усиленный карантин не защитит от повторного возгорания очагов коронавируса, – ВОЗ

Об этом в воскресенье, 22 марта, говорил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан, как пишет "Голос Америки".

Есть три вещи, на которых в условиях действия карантина сейчас нужно сосредоточиться:

на диагностике больных;

на изоляции больных;

на изоляции тех, кто имел контакты с больными.

"Если мы сейчас не примем серьезные меры по обеспечению здоровья общества – когда все эти ограничения на передвижение отменят, опасность инфицирования вновь возрастет", – заверил Райан.

Многие европейские страны, в том числе и Украина, уже ввели жесткие ограничения на передвижение, как раньше было в Китае, например. Это правильно, говорит представитель ВОЗ, но вместе с этим надо тестировать каждого, у кого есть подозрение на заражение.

Как защитить себя:

мыть руки;

не трогать лицо;

не выходить на улицу без надобности;

держать дистанцию.

Инфографика Минздрава

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