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23 марта 2020, понедельник, 12:52 971
Силовые структуры 2020-03-23T13:00:34+02:00
Українські Новини
Коронавирус подтвердили только у 1 человека из 15 тыс., которые вернулись в Украину 22 марта

Коронавирус подтвердили только у 1 человека из 15 тыс., которые вернулись в Украину 22 марта

Таня Войтюк
Украинцы, Госпогранслужба, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Украина активно возвращает своих граждан из-за границы, и Государственная пограничная служба обнаружила коронавирус у 1 человека из 15 тыс. въехавших в Украину 22 марта.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

За прошедшие сутки пограничники оформили более 22 тыс. человек, из них на въезд - более 15 тыс., из которых более 13 тыс. - это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

В понедельник Госпогранслужба ожидает 2 два эвакуационных поезда - из Польши, который оформят во Львовской области пограничники Мостиского отряда, и поезд "Рига - Киев", который оформят в Киеве.

"В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерение температуры у более чем 15 000 человек. В пункте пропуска "Борисполь" при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Все службы действовали в соответствии с алгоритмом. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшего сразу доставили в инфекционное отделение больницы.

В зоне операции Объединенных сил приняты отдельные решения о пересечении линии разграничения в обоих направлениях по 100 гражданам, а админграницу с Крымом 22 марта пересекли 215 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на 22:30 22 марта увеличилось на 26 случаев до 73 по сравнению с данными на 21:00 21 марта.

Тем времене в Киеве вводят усиленные меры по борьбе с вирусом и закрывают посещение детских площадок. 

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