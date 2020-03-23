НБУ предлагает Кабмину разрешить всем небанковским финучреждениям предоставлять услуги во время карантина

Национальный банк обратился в Кабинет Министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время действия введенных ограничительных мер.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"С 17 марта Кабинет Министров прекратил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей. Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.)", - говорится в нем.

Отмечается, что услуги по обмену валют, переводу средств, небанковскому кредитованию, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения.

Поэтому Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление №211 от 11 марта, позволив всем финансовым учреждениям предоставлять услуги во время действия ограничительных мер.

НБУ отмечает, что это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам.

Как сообщали Українські Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кабинет Министров вместе с Офисом Президента разрабатывают ужесточение ограничительных мер на время карантина.

Также экономический и трудовой кризисы могут увеличить глобальную безработицу почти на 25 млн человек.