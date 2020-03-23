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  • НБУ пропонує Кабміну дозволити всім небанківським фінустановам надавати послуги під час карантину
23 березня 2020, понеділок, 09:32 17
Фінанси 2020-03-23T10:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ пропонує Кабміну дозволити всім небанківським фінустановам надавати послуги під час карантину

НБУ пропонує Кабміну дозволити всім небанківським фінустановам надавати послуги під час карантину

Елена Новикова
НБУ, Карантин, Ломбард, Пункти обміну валют, Фінансові послуги, Карантин в Україні
Обмін валют. Фото: Depo.Київ
Обмін валют. Фото: Depo.Київ

Національний банк звернувся до Кабінету Міністрів з пропозицією дозволити всім небанківським фінансовим установам надавати свої послуги під час дії введених обмежувальних заходів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"З 17 березня Кабінет Міністрів припинив роботу підприємств, діяльність яких передбачає прийняття відвідувачів. Це обмеження не поширюється на банки і страхові компанії, проте поширюється на інші небанківські фінустанови (пункти обміну валют, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди і ін)", - йдеться в ньому.

Зазначається, що послуги з обміну валют, переказу коштів, небанківського кредитування, інші послуги небанківських фінустанов користуються великим попитом у населення.

Тому Національний банк пропонує уряду внести зміни в постанову №211 від 11 березня, дозволивши всім фінансовим установам надавати послуги під час дії обмежувальних заходів.

НБУ зазначає, що це дозволить забезпечити безперебійність надання фінпослуг всім громадянам.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Кабінет Міністрів разом з Офісом Президента розробляють посилення обмежувальних заходів на час карантину.

економічний та трудової кризи можуть збільшити глобальну безробіття майже на 25 млн осіб.

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