Некоторые украинцы смогут выйти на пенсию досрочно: кому хотят вернуть такое право

В то время, как в Украине самые высокие пенсии получают судьи и военные, для отдельных категорий работников выход на пенсию за выслугу лет был отменен еще в 2017 году. Депутаты сейчас разрабатывают законопроект, чтобы вернуть эту норму, пишет "Сегодня".

Так, сейчас в Верховной Раде разработан проект закона "О введении программ пенсионного обеспечения за выслугу лет" (№ 2617) в котором прописано, что выйти на пенсию по выслуге лет смогут сотрудники локомотивных бригад, водители грузовых автомобилей, которые заняты на шахтах, карьерах, рудниках, механизаторы, плавсостав морского и речного флота, сотрудники экспедиций и бригад, которые заняты геологией, сотрудники и мастера, занятые на лесозаготовках и т.д. К слову, этот перечень может расширяться.

"Следует отметить, что право на пенсию по выслуге лет для таких профессий, как машинисты, реализовано в ряде стран ЕС. В Украине работает почти 15 тыс. машинистов и их помощников, которых лишили права на пенсию за выслугу лет, и которые вместе с другими категориями работников в ходе реформирования железнодорожной отрасли рискуют потерять как рабочие места, так и большинство социальных гарантий", — сказано в пояснительной записке к законопроекту, который был подготовлен по инициативе профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, на пресс-конференции, посвященной этой теме, отметила, что железнодорожная отрасль с 320 тыс. работниками является крупнейшей в Украине. И если не создать равные условия с европейскими железнодорожниками, трудовая миграция неизбежна

"Лучшая европейская практика показывает, что работодатель создает негосударственные пенсионные фонды, помимо прочего собирает дополнительные средства, которые идут на честную компенсацию, которую работодатель платит за использование наемного труда работников железнодорожной отрасли", — отметила Третьякова.

Железнодорожники рассказывают, что сейчас у них большая текучка кадров — 9,2%, для сравнения, в 2015 году она была на уровне 4,2%. К тому же, они работают в тяжелых условиях, без каких-либо льгот и с низкой заработной платой.

"Если посмотреть, в каких условиях работают железнодорожники, то ни до одобрения этого закона, ни после условия не улучшились. А если посмотреть на заработную плату железнодорожников, то становится понятно, почему ежегодно из отрасли уходят десятки тысяч – чтобы найти работу за рубежом", — говорит Вадим Бубняк, председатель Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей.

Независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал журналистам, что, по его мнению, надо вернуть возможность для работников, занятых на тяжелых, вредных работах, выходить на пенсию по выслуге лет.

"Часто в возрасте 50-55 лет человек имеет заболевания, которые ему не дают возможности работать. Такие люди лишены источников доходов и не могут себя обеспечить. Найти дополнительные средства в бюджете на оплату людям пенсий также возможно. К сожалению, в последние годы власти проводят политику сокращения социальных расходов. Подобная практика привела к снижению уровня жизни и падению экономики. Ведь социальные расходы увеличивают платежеспособный спрос и способствуют экономическому росту", — говорит Хмелевский.

Сергей Родлер, аналитик TeleTrade, отмечает, что у этого вопроса много нюансов, т.к. существуют отрасли, где работники вынуждены функционировать в крайне тяжелых условиях, что оказывает негативное влияние на здоровье. Поэтому государство должно повышать привлекательность подобных отраслей, играющих в экономике страны крайне важную роль, а энтузиасты должны иметь возможность выйти на заслуженный отдых раньше и получать достойное вознаграждение.

"Тем не менее, с последним возникают сложности. Сейчас средняя пенсия в стране составляет порядка 3 тысяч грн: мало кто, особенно молодежь, соблазнится возможностью получать такие выплаты на несколько лет раньше других граждан, проработав пол жизни в крайне тяжелых условиях. В этом и главная проблема — по сравнению с другими странами, особенно ставшими основными центрами миграции в последние годы, социальная сфера Украины развита крайне слабо. Одними поправками в законодательство привлекательность украинских компаний не повысишь — необходимым для этого условием является динамично развивающаяся экономика", — говорит Родлер.

Эксперт отметил, что еще вопрос в том, сможет ли себе позволить это дефицитный Пенсионный фонд, т.к. пенсионный возраст планируют повышать, а индексации пенсий откладывают.

"Крупным компаниям необходимо по аналогии с бизнесом из других стран взять инициативу в свои руки: практически у каждой американской компании есть свой пенсионный фонд, который позволяет накопить работникам солидную прибавку к обязательным выплатам после выхода на пенсию. Помимо очевидных плюсов для работников, подобные фонды способствуют увеличению инвестиционной активности в стране", — подытожил Родлер.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ПФУ рассказали, как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж.

Тем временем, будущие пенсионеры могут остаться без пенсии.