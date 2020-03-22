У Близнецов будет хорошее самочувствие, а Львам следует избегать стрессов — гороскоп здоровья на понедельник

Необходимо следить за своим самочувствием ежедневно. Особое внимание также следует уделять и состоянию психологического здоровья. Подробнее об астрологическом прогнозе здоровья для всех знаков зодиака на понедельник, 23 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник звезды советуют Овнам проследить за артериальным давлением, ведь в этот день его нестабильность может привести к массе проблем. Звезды советуют больше отдыхать и избегать стрессов.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день звезды не советуют Тельцам начинать придерживаться диеты. Сейчас на любое ограничение пищи организм может отреагировать очень белезненно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы в понедельник будут хорошо себя чувствовать. Но звезды напоминают, что для поддержания хорошего самочувствия необходима регулярная забота о себе и своем иммунитете.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день звезды советуют Ракам заняться укреплением иммунитета. Также не лишним будет провести ревизию своей аптечки, ведь она может понадобиться представителям этого знака в любое время.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды рекомендуют Львам избегать стрессов, ведь они могут привести к нервному истощению. Также не лишним будет окружить себя тем, что вызывает позитивные эмоции.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В понедельник звезды советуют Девам подходить ко всему с юмором. Хорошее настроение и легкий настрой помогут представителям этого знака избежать многих проблем со здоровьем.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам избегать в этот день сквозняков и перехлаждения. В этот день есть риск подхватить простуду. Также следует заняться упреплением иммунитета и профилактикой простудных заболеваний.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионам не следует нагружать себя множеством дел. Звезды уверяют, что отдых будет играть важную роль для хорошего самочувствия представителей этого знака.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В понедельник Стрельцы будут чувствовать себя вяло. Но звезды не советуют употреблять много кофеина. А смягчить это состояние помогут контрастный душ и хорошее питание.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день у Козерогов возможны проблемы с желудком, ведь он будет очень остро реагировать на вредные продукты. Звезды советуют исключить из рациона жирную, мучную и жареную пищу и добавить больше свежих овощей и фруктов.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям звезды советуют уделить в этот день внимание физическим нагрузкам. Они помогут привести в тонус мышцы и добавят борости и энергии.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам звезды советуют уделить внимание профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно если ранее с этим возникали проблемы.

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