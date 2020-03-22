подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • У Близнецов будет хорошее самочувствие, а Львам следует избегать стрессов — гороскоп здоровья на понедельник
22 марта 2020, воскресенье, 20:10 127
Lifestyle 2020-03-22T21:08:03+02:00
Українські Новини
У Близнецов будет хорошее самочувствие, а Львам следует избегать стрессов — гороскоп здоровья на понедельник

У Близнецов будет хорошее самочувствие, а Львам следует избегать стрессов — гороскоп здоровья на понедельник

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, Гороскоп здоровья
Гороскоп здоровья. Фото: pixabay
Гороскоп здоровья. Фото: pixabay

Необходимо следить за своим самочувствием ежедневно. Особое внимание также следует уделять и состоянию психологического здоровья. Подробнее об астрологическом прогнозе здоровья для всех знаков зодиака на понедельник, 23 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник звезды советуют Овнам проследить за артериальным давлением, ведь в этот день его нестабильность может привести к массе проблем. Звезды советуют больше отдыхать и избегать стрессов.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день звезды не советуют Тельцам начинать придерживаться диеты. Сейчас на любое ограничение пищи организм может отреагировать очень белезненно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы в понедельник будут хорошо себя чувствовать. Но звезды напоминают, что для поддержания хорошего самочувствия необходима регулярная забота о себе и своем иммунитете.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день звезды советуют Ракам заняться укреплением иммунитета. Также не лишним будет провести ревизию своей аптечки, ведь она может понадобиться представителям этого знака в любое время.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды рекомендуют Львам избегать стрессов, ведь они могут привести к нервному истощению. Также не лишним будет окружить себя тем, что вызывает позитивные эмоции. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

В понедельник звезды советуют Девам подходить ко всему с юмором. Хорошее настроение и легкий настрой помогут представителям этого знака избежать многих проблем со здоровьем.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам избегать в этот день сквозняков и перехлаждения. В этот день есть риск подхватить простуду. Также следует заняться упреплением иммунитета и профилактикой простудных заболеваний.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионам не следует нагружать себя множеством дел. Звезды уверяют, что отдых будет играть важную роль для хорошего самочувствия представителей этого знака.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В понедельник Стрельцы будут чувствовать себя вяло. Но звезды не советуют употреблять много кофеина. А смягчить это состояние помогут контрастный душ и хорошее питание.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день у Козерогов возможны проблемы с желудком, ведь он будет очень остро реагировать на вредные продукты. Звезды советуют исключить из рациона жирную, мучную и жареную пищу и добавить больше свежих овощей и фруктов.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям звезды советуют уделить в этот день внимание физическим нагрузкам. Они помогут привести в тонус мышцы и добавят борости и энергии.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам звезды советуют уделить внимание профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно если ранее с этим возникали проблемы.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта в Украине похолодание будет сопровождаться порывами ветра.

Ранее сообщалось о том, какие эфирные масла повышают иммунитет.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день Гороскоп здоровья

У Близнецов будет удачный день, а Водолеев ждут из...
Раки будут полны сил, а Рыбам не следует употребля...
Девы окажутся в центре внимания, а у Рыб возможны ...
У Овнов возможны проблемы с пищеварением, а Тельца...
Киев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
За сутки в МОЗ поступило 81 подозрение на коронавирус: карта распространения
Новости
В Украине официально подтверждено 63 случая коронавируса 21:32 Инфографика
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Не выходить за продуктами и лекарствами: в Британии некоторых людей призвали изолироваться на три месяца 20:32
Во Львовской области у 84 человек подозревают коронавирус 20:04
"Укрзализныця" назначила еще один поезд для эвакуации украинцев из Польши 20:01
больше новостей
Продление коронавирусного карантина до лета обвалит гривну и ВВП, - эксперт 08:52
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей. Данные на 21 марта 09:55 Инфографика
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по спискам, - Потураев 00:32
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Продление коронавирусного карантина до лета обвалит гривну и ВВП, - эксперт 08:52
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
В МОЗ ошиблись насчет 8 человек, которые выздоровели от коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok