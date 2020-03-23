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  • Глава Госуправления делами Борзов в феврале получил 89 тыс. гривен зарплаты
23 марта 2020, понедельник, 06:15 76 Документ
Политика 2020-03-23T06:15:01+02:00
Українські Новини
Глава Госуправления делами Борзов в феврале получил 89 тыс. гривен зарплаты

Глава Госуправления делами Борзов в феврале получил 89 тыс. гривен зарплаты

Кира Молчанова
Зарплата, Сергей Борзов, Зарплата чиновников
Сергей Борзов. Фото: Facebook/Сергей Борзов
Сергей Борзов. Фото: Facebook/Сергей Борзов

Заработная плата руководителя Государственного управления делами (ГУД) Сергея Борзова за февраль составила 88 930 гривен.

 Об этом говорится в ответе ГУД на запрос Українських Новин.

 Его должностной оклад составил 32,5 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда — 22,7 тыс. гривен, остальные надбавки (за ранг, выслугу лет и работу в условиях режимных ограничений) — 10,4 тыс. гривен, а премия и другие выплаты — 23,3 тыс. гривен.

 Выше чем у Борзова в феврале была зарплата одного из его заместителей Сергея Прилипко - 96 352 гривны.

 В свою очередь заместители руководителя ГУД Мария Грабовская и Игорь Лысый заработали около 71, 5 тыс. гривен в феврале.

Налоги и сборы с зарплат руководства ГУД составили от 13,9 тыс. до 18,8 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за февраль составила 50,4 тыс. гривен.

Временно исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Желько Марчек задекларировал в марте 449,7 тыс. гривен заработной платы.

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