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25 августа 2019, воскресенье, 23:29 21
Внешняя политика 2019-08-25T23:29:31+03:00
Українські Новини
МИД Украины не признал так называемые выборы в Абхазии

МИД Украины не признал так называемые выборы в Абхазии

Украина не признает так называемые президентские выборы на территории Абхазии (Грузия), проходящие 25 августа. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

"Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия. Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии",  - говорится в заявлении МИДа.

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию к уважению и неуклонному выполнению норм и принципов международного права и пересмотру решения о признании "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

25 августа на территории самопровозглашенной Абхазии проходят "президентские выборы", в которых принимают участие 9 кандидатов. Голосование будет проходить на 152 избирательных участках. По данным ЦИК Абхазии, в выборах могут принять участие более 118 тысяч избирателей. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет.

Напомним, что в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков.

Ранее премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе: появилось видео с места аварии.

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