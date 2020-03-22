Україна не визнає "вибори", які пройшли на окупованій Росією території Абхазії

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії (Грузія) 22 березня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"Україна не визнає ніяких так званих виборів на окупованих територіях Грузії, оскільки вони проводяться під контролем країни-агресора, суперечать міжнародному праву і не мають ніяких правових наслідків. Ці дії також спрямовані на подальше загострення ситуації безпеки в регіоні Чорного моря", — сказано в ньому.

Наголошується, що організація незаконних виборів на окупованих територіях є звичайною практикою Російської Федерації в її спробах легітимізувати наслідки агресії проти суверенних держав.

У повідомленні йдеться, що чітка позиція міжнародного співтовариства у відповідь на ці спроби свідчить про марність зусиль держави-агресора.

Зазначається, що Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликає Росію виконати всі положення Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту російському МЗС через візит Президента РФ Володимира Путіна до аннексированого Росією Криму.

Попередні президентські вибори, які проходили в Абхазії, Україна теж не визнала.