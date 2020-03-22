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22 марта 2020, воскресенье, 16:03 147
Общество 2020-03-22T16:05:25+02:00
Українські Новини
В Минздраве объяснили разницу в числе заболевших COVID-19

В Минздраве объяснили разницу в числе заболевших COVID-19

Кира Молчанова
Киев, МОЗ, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

21 марта в Киеве, где ввели режим чрезвычайной ситуации, зафиксированы 6 случаев коронавирусной инфекции, 7-й случай был дополнительным подтверждением.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"7-й случай был повторно подтвержден в Киевской городской лаборатории, но диагноз и исследование по этому пациенту были сделаны в Мюнхенской лаборатории, которая сообщила нам", — сказал он.

По словам замминистра, этот случай в статистике Министерства здравоохранения был зафиксирован 20 марта.

При этом мер Киева Виталий Кличко заявил о 7 новых случаях коронавирусной инфекции в Киеве 21 марта.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10:00 22 марта зафиксированы 47 случаев коронавирусной инфекции, из них 6 было зафиксированы 21 марта (все — в Киеве).

В Киеве усилили меры карантина и ввели ограничение по количеству посетителей, которые могут одновременно находиться в продуктовых магазинах и аптеках.

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