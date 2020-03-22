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  • Итальянские СМИ обвиняют Чехию в краже 680 тысяч масок, которые Китай направил в Италию
22 марта 2020, воскресенье, 15:15 886
Европа 2020-03-22T16:22:27+02:00
Українські Новини
Итальянские СМИ обвиняют Чехию в краже 680 тысяч масок, которые Китай направил в Италию

Итальянские СМИ обвиняют Чехию в краже 680 тысяч масок, которые Китай направил в Италию

Кира Молчанова
Чехия, Италия, Китай, Коронавирус, коронавирус в Европе
Медицинская маска. Фото: Pixabay
Медицинская маска. Фото: Pixabay

Чехию обвиняют в присвоении гуманитарного груза медицинских масок и респираторов, который Китай направил в Италии, где по состоянию на сегодня от нового коронавируса умерли 4825 человек.

Об этом заявил чешский расследователь Лев Червинка, — пишет издание la Repubblica.

По его словам, в партии было 680 тысяч медицинских масок, однако Министерство здравоохранения Чехии три дня не признавало факт, что присвоило чужую гуманитарную помощь.

"Это не жест европейской политики, это очень постыдная история", — сказал расследователь.

В то же время власти Китая заявили, что отправят в Италию новую партию масок и респираторов из-за того, что Чехия уже распаковала старую и разослала ее по больницам.

По словам издания, чешская полиция арестовала груз как таковой, который собирались продать нелегально.

Фото: repubblica.itФото: repubblica.it

Как сообщали Українські Новини, 21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Тем временем, вслед за Донецкой, Харьковской и Тернопольской областями режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса ввел Киев.

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