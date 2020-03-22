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22 марта 2020, воскресенье, 14:52 20
Силовые структуры 2020-03-22T14:53:56+02:00
Українські Новини
В время карантина города будут патрулировать военные

В время карантина города будут патрулировать военные

Кира Молчанова
Карантин, Патрулирование, Нацгвардия, Нацполиция, карантин в Украине
Пациональная гвардия и полиция. Фото: ngu.gov.ua
Пациональная гвардия и полиция. Фото: ngu.gov.ua

Министерство обороны привлекло военных к патрулированию населенных пунктов во время карантина, который ввели из-за коронавируса, уже уложившего на больничные койки 47 украинцев.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка с 22 марта 2020 года в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, которые будут действовать в сотрудничестве с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины", — сказано в нем.

Отмечается, что личный состав, который будет привлечен к патрулированию, обеспечен средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве ограничили число посетителей в продуктовых магазинах и аптеках.

Кроме того, Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника.

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