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22 марта 2020, воскресенье, 05:28 111 Инфографика
Lifestyle 2020-03-22T05:28:01+02:00
Українські Новини
У Близнецов будет удачный день, а Водолеев ждут изменения — гороскоп на воскресенье

У Близнецов будет удачный день, а Водолеев ждут изменения — гороскоп на воскресенье

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В воскресенье настроение некоторых знаков зодиака не сможет испортить даже погода. Подробнее об астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака на воскресенье, 22 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем у знака зодиака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.Чем выше показатель энергии, тем у знака зодиака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день Овны буду способны подмечать любые мелочи. Также они смогут легко справиться с большим объемом работы. Звезды советуют воспользоваться этим для составления планов на будущее и для завершения важных дел.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В воскресенье звезды советуют Тельцам понаблюдать за происходящим со стороны и не особо вмешиваться в ход событий. Это поможет увидеть, кто вставляет палки в колеса преставителям этого знака. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды будут на стороне Близнецов в этот день. Представители этого знака смело могут позволить себе больше, чем обычно. Негативных последствий это иметь не будет.

Рак (21 июня – 22 июля)

Воскресенье звезды советуют посвятить общению с родными. Это поможет морально отдохнуть и восстановить силы перед рабочей неделей. Также Раки смогут еще раз убедиться в том, насколько близкие в них нуждаются. 

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы в воскресенье могут прочувствать на себе то, какие последствия имеет излишняя самоуверенность. Но звезды уверяют, что этого можно избежать, если не взваливать на себя слишком много обязанностей.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам посвятить этот день отдыху, ведь впереди их ждет очень насыщенная неделя.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам избегать стрессов. Они в этот день могут очень сильно подорвать нервную систему. Лучше всего наблюдайте за всем со стороны.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Несмотря на то, что Скорпионов ждет удачный день, звезды все же не советуют принимать ответственные решения. Лучше всего посвятите воскресенье отдыху и общению с родными и друзьями.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам заняться делами, которые они уже давно откладывают на потом. Лучшего дня для их исполнения не представится еще долго.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В воскресенье Козероги могут не сильно напрягаться и просто плыть по течению. Звезды уверяют, что у представителей этого знака будет легкий день.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Воскресенье станет отправной точкой для изменений в жизни Водолеев. Но звезды уверяют, что эти изменения к лучшему, потому представители этого знака могут не волноваться.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день Рыбы будут немного рассеянными. Звезды не советуют принимать ответственные решения в воскресенье, иначе есть риск упустить что-то важное.

Ранее Українські Новини сообщали о том, каким знакам зодиака необходимо уделить особое внимание своему самочувствию. Также о том, какие романтические комедии помогут разнообразить дни на карантине.

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