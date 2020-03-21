Раки будут полны сил, а Рыбам не следует употреблять много сахара — гороскоп здоровья на воскресенье

Следить за своим здоровьем необходимо ежедневно. Астрологи уверяют, что в этот день некоторым знакам зодиака необходимо будет уделить внимание своему психическому здоровью. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на воскресенье, 22 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

У Овнов возможны отеки на лице. Звезды советуют не пить много воды и не есть слишком соленую пищу. Это поможет избежать отеков.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В воскресенье Тельцов одолеет острое чувство голода. Звезды советуют контролировать количество потребляемой пищи, чтобы не набрать несколько лишних килограммов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день хороший эффект будут иметь уходовые процедуры. Звезды советуют посвятить часть воскресенья именно этому занятию.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день Раки будут полны сил. Но звезды советуют не планировать много дел на воскресенье. Часть дня лучше всего посвятить отдыху.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют Львам заняться укреплением организма. Лучше всего для этого подойдет полноценный отдых, правильное питание и физические нагрузки.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В воскресенье Девам следует избегать перегрева организма. Звезды советуют часто проветривать дом и не одеваться слишком тепло.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день звезды не советуют Весам употреблять много сладкого и мучного. Иначе представители этого знака могут набрать несколько лишних килограммов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам звезды советуют заняться профилактикой болезней желудка. Лучше всего начать с корректировки питания.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцам звезды советуют аккуратнее делать уходовые процедуры для кожи. В воскресенье есть риск столкнуться с раздражением.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам в этот день не следует заниматься самолечением. Звезды уверяют, что это может привести к негативным последствиям. Луше всего сразу же обратиться к врачу.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям в этот день следует избегать сквозняков, холодных напитков. Также не следует одеваться слишком легко. Звезды уверяют, что это может очень сильно навредить представителям этого знака.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В воскресенье Рыбам не следует есть очень много сладкого. Это может привести к перенасыщению организма сахаром и проблемам с давлением.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 22 марта, в Украину вернется холод.

Ранее сообщалось о том, какие эфирные масла помогают укреплению иммунитета.