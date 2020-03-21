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21 марта 2020, суббота, 22:49 13986 Исправлено
Общество 2020-03-22T13:57:26+02:00
Українські Новини
Видео дня: в Киеве полиция выкидывает силой из троллейбуса "лишних" пассажиров

Видео дня: в Киеве полиция выкидывает силой из троллейбуса "лишних" пассажиров

Ярина Вацяк
Карантин, Трамвай, Видео дня, Коронавирус

В Киеве, где ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, полиция силой выкидывает людей из троллейбуса, в которых должно быть не больше 10 пассажиров.

Видео инцидента на Лукьяновке обнародовал в социальной сети Facebook Антон Сосницкий.

"Начало плохого конца..." - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10:00 22 марта в Украине зафиксировано 47 случаев коронавируса, из них в Киеве - 9.

Также в Украине могут ввести чрезвычайное положение. Кроме того, мы писали, что такое чрезвычайная ситуация, которую вводят области из-за коронавируса, а также чем она отличается от чрезвычайного положения.

Тем временем, по состоянию на утро 22 марта в мире число зараженных коронавирусом превысило 304,5 тыс. человек.

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