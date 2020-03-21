подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
21 марта 2020, суббота, 16:45 115
Судебная власть 2020-03-21T16:46:15+02:00
Українські Новини
Поставили антисептик и закрыли столовую. Как НАБУ и ГПУ работают в условиях карантина

Поставили антисептик и закрыли столовую. Как НАБУ и ГПУ работают в условиях карантина

Таня Войтюк
ГПУ, НАБУ, коронавирус в Украине, карантин в Украине, антисептик
ГПУ
ГПУ

В условиях карантина в Украине, а также введения чрезвычайной ситуации, Офис генерального прокурора поставил антисептик на входе в здание с целью недопущения распространения коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Поставили антисептик на входе", - сообщило ведомство.

Также из-за карантина начали убирать с применением хлоркой. При этом буфет работает. А в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) тем временем столовую закрыли.

Представитель бюро сообщил Українським Новинам, что из-за этого сотрудники пользуются доставкой еды.

Как защититься от коронавируса Covid:

  • Дистанция 1,5 метра.
  • Не прикасаться к лицу, в том числе к глазам, носу и рту.
  • Термически обрабатывайте продукты.
  • Чихать в салфетки и прикрывать рот во время кашля.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обращаться к семейному врачу.
  • Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ меряет температуру тела на входе всем посетителям и сотрудникам из-за карантина.

Тем временем в Украине подтвердили 41 случай заболевания коронавирусом.

Больше новостей о: ГПУ НАБУ коронавирус в Украине карантин в Украине антисептик

Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника
Власти готовят резкое ужесточение карантина в ближайшие дни, - Аваков
Новости
В Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации 17:00
Поставили антисептик и закрыли столовую. Как НАБУ и ГПУ работают в условиях карантина 16:45
Скрывал коронавирус и возил туристов. Против мужчины из Житомира открыли дело 16:29
Киев закрывает весь общественный транспорт: кого будут возить по пропускам 16:12
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
До 5 дней на пластике и бумаге. Сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях 08:15 Инфографика
В Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса 11:05
США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей. Данные на 21 марта 09:55 Инфографика
больше новостей
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по спискам, - Потураев 00:32
В Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина 18:01
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
В феврале Разумков получил 92 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 08:00 Документ
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
больше новостей
За сутки в МОЗ поступило 80 подозрений на коронавирус: карта распространения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok