Поставили антисептик и закрыли столовую. Как НАБУ и ГПУ работают в условиях карантина

В условиях карантина в Украине, а также введения чрезвычайной ситуации, Офис генерального прокурора поставил антисептик на входе в здание с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. "Поставили антисептик на входе", - сообщило ведомство. Также из-за карантина начали убирать с применением хлоркой. При этом буфет работает. А в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) тем временем столовую закрыли. Представитель бюро сообщил Українським Новинам, что из-за этого сотрудники пользуются доставкой еды. Как защититься от коронавируса Covid: Дистанция 1,5 метра. Не прикасаться к лицу, в том числе к глазам, носу и рту. Термически обрабатывайте продукты. Чихать в салфетки и прикрывать рот во время кашля. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обращаться к семейному врачу. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%. Как сообщали Українськi Новини, НАБУ меряет температуру тела на входе всем посетителям и сотрудникам из-за карантина. Тем временем в Украине подтвердили 41 случай заболевания коронавирусом.