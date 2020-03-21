Поставили антисептик и закрыли столовую. Как НАБУ и ГПУ работают в условиях карантина

В условиях карантина в Украине, а также введения чрезвычайной ситуации, Офис генерального прокурора поставил антисептик на входе в здание с целью недопущения распространения коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Поставили антисептик на входе", - сообщило ведомство.

Также из-за карантина начали убирать с применением хлоркой. При этом буфет работает. А в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) тем временем столовую закрыли.

Представитель бюро сообщил Українським Новинам, что из-за этого сотрудники пользуются доставкой еды.

Как защититься от коронавируса Covid:

Дистанция 1,5 метра.

Не прикасаться к лицу, в том числе к глазам, носу и рту.

Термически обрабатывайте продукты.

Чихать в салфетки и прикрывать рот во время кашля.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обращаться к семейному врачу.

Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ меряет температуру тела на входе всем посетителям и сотрудникам из-за карантина.

Тем временем в Украине подтвердили 41 случай заболевания коронавирусом.