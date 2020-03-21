Поставили антисептик і закрили їдальню. Як НАБУ і ГПУ працюють в умовах карантину

В умовах карантину в Україні, а також введення надзвичайної ситуації, Офіс генерального прокурора поставив антисептик на вході в будівлю з метою недопущення поширення коронавіруса. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Офісу генпрокурора. "Поставили антисептик на вході" - повідомило відомство. Також через карантин почали прибирати із застосуванням хлорки. При цьому буфет працює. А в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) тим часом їдальню закрили. Представник бюро повідомило Українським Новинам, що з-за цього співробітники користуються доставкою їжі. Як захиститися від коронавіруса Covid: Дистанція 1,5 метра. Не торкатися до обличчя, в тому числі до очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Чхати в серветки і прикривати рот під час кашлю. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно звертатися до сімейного лікаря. Мити руки слід 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%. Як повідомляли Українські Новини, НАБУ міряє температуру тіла на вході всім відвідувачам і співробітникам через карантин. Тим часом в Україні підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус.