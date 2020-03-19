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19 марта 2020, четверг, 21:34 108
Судебная власть 2020-03-19T22:15:01+02:00
Українські Новини
НАБУ меряет температуру своим сотрудникам и посетителям из-за коронавируса

НАБУ меряет температуру своим сотрудникам и посетителям из-за коронавируса

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, НАБУ, коронавирус в Украине
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверяет температуру тела у своих сотрудников и посетителей из-за карантина, который ввели из-за коронавируса.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

НАБУ начало принимать усиленные меры безопасности в контексте предотвращения распространения вируса две недели назад.

В бюро оборудовали точки с дезинфекторами, в том числе и на проходной, чтобы во все посетители (не только сотрудники) могли воспользоваться антисептиком для рук.

"С понедельника, 16 марта, посетителям и сотрудникам бюро проверяют температуру тела", - говорится в ответе.

Во время проведения следственных действий (например, обысков в частных домах) уже на протяжении нескольких последних лет детективы надевают бахилы и работают в розовых перчатках.

На данный момент к этому комплекту добавились медицинские маски.

Однако их запасы почти исчерпаны.

НАБУ решает вопрос, как обезопасить своих сотрудников, работающих на выезде.

Внутри бюро налажена постоянная внутренняя коммуникация: сотрудников оперативно информируют о ситуации с распространением вируса, способах обеспечения безопасности, присылают психологические советы и рекомендации по организации рабочего процесса в текущих условиях.

Части сотрудников предоставлена ​​возможность удаленной работы и работы по гибкому графику.

Организация работает с учетом принятых в связи с пандемией законодательных актов.

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