Київ з понеділка закриває весь громадський транспорт для простих пасажирів

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в Україні, Кличко підтверджує припинення перевезення у громадському транспорті пасажирів, за винятком працівників критично важливих сфер з 23 березня на час карантину.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у відеозверненні.

"З понеділка, 23 березня, громадський транспорт буде перевозити виключно тих пасажирів, які їдуть на підприємства, які забезпечують критичні сфери життя міста: медпрацівників, рятувальники, правоохоронці, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітники стратегічних підприємств. Їздити в транспорті вони зможуть виключно при наявності пропуску", - повідомив Кличко.

Щоб захистити себе:

Тримайте дистанцію - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Мити руки слід 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські Новини, кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилася до 41.

Також 20 березня радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко спрогнозував введення комендантської години для протидії поширенню коронавіруса.

Комендантську годину — це заборона на перебування на вулицях та в громадських місцях у певний час доби (найчастіше, вночі та ввечері).