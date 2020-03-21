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  • На в'їзді в Чернівці встановлюють бетонні блоки: місто повністю закривають
21 березня 2020, субота, 08:18 35
Політика 2020-03-21T08:25:24+02:00
Українські Новини
На в'їзді в Чернівці встановлюють бетонні блоки: місто повністю закривають

На в'їзді в Чернівці встановлюють бетонні блоки: місто повністю закривають

Надежда Комендантова
перекриття руху, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях
Перекриття руху. Фото: dorinfo.іа
Перекриття руху. Фото: dorinfo.іа

Мер Чернівців Олексій Каспрук розпорядився перекрити дороги на в'їзд-виїзд з міста через загрозу поширення коронавірусу, після того, як було виявлено 10 нових випадків зараження тільки за добу.

Про це йдеться в розпорядженні мера, передають Українські Новини.

"Управління патрульної поліції в Чернівецькій області організувати з 20.03.2020 до стабілізації р. Чернівці епідеміологічної ситуації повне перекриття руху транспорту на в'їзд/виїзд до м. Чернівці", - сказано в ньому.

У розпорядженні мер доручив комунальному підприємству перекрити дорогу бетонними блоками.

Також, згідно йому, засоби масової інформації повинні поінформувати громадян про ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки новою коронавірусною інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її мають тільки люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими.

Як повідомляли Українські Новини, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася на 2 до 41.

Також 20 березня в чотирьох областях України ввели режим надзвичайної ситуації, в тому чсле в Чернівецькій.

19 березня з Європи в Чернівецьку область повернулися 1,5 тисяч осіб.

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