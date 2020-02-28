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28 февраля 2020, пятница, 19:03 9
Транспорт 2020-02-28T19:09:42+02:00
Українські Новини
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверть миллиона зарплаты в феврале

Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверть миллиона зарплаты в феврале

Ярина Вацяк
Укразализныця, зарплаты чиновников, Желько Марчек
Желько Марчек. Фото: uz.gov.ua
Желько Марчек. Фото: uz.gov.ua

Временно исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Желько Марчек, назначенный вместо Евгения Кравцова, задекларировал 258 тыс. гривен заработной платы в феврале.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

6 февраля Марчек получил 258 121 гривну зарплаты по основному месту работы - АО "Укрзализныця".

При этом в декларации не указан период, за который была получена зарплата.

Отметим Марчек был назначен членом правления "Укразилизныци" 24 июня 2016 года. В 2014-2015 годах Марчек был независимым членом наблюдательного совета компании "Укрросметалл". В января Кабмин уволил Евгения Кравцова с должности предправления "Укрзализныци". 31 декабря 2019 года Кравцов подал в отставку.

Как сообщали Українськi Новини, Марчек задекларировал 3 квартиры, 5 часов и 5 млн гривен доходов в 2018 году.

Ранее былвший руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов получал зарплату 812 тыс. гривен в месяц.

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