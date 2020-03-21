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  • Когда дети на карантине: рецепт вкусного и полезного картофеля-фри в духовке
21 марта 2020, суббота, 10:53 143
Жизнь 2020-03-21T10:53:29+02:00
Українські Новини
Когда дети на карантине: рецепт вкусного и полезного картофеля-фри в духовке

Когда дети на карантине: рецепт вкусного и полезного картофеля-фри в духовке

Ольга Фандорина
Рецепт, Картофель, картофель-фри, Простые рецепты
Картофель-фри из духовки. Фото: svoimirykami.club
Картофель-фри из духовки. Фото: svoimirykami.club

Уже неделю, как дети не ходят в школы и в сады, карантин внес свои коррективы в игры на свежем воздухе, и здоровый аппетит у детей требует вкусных и полезных блюд. А выйти из положения поможет картошка фри в духовке на фольге. Это значительно быстрее и, что не маловажно, не так вредно, и дети дома будут очень довольны. 

Приготовление такого блюда занимает крайне мало времени и ингридиентов, поэтому - смело начинайте радовать малышей - да и себя в том числе.

На приготовление картошки фри в духовке вместе с чисткой и нарезкой клубней уйдет не больше часа. Однако, чтобы не испортить вкус блюда и свое настроение, придерживайтесь нескольких принципов:

  • Картофель фри в духовке готовят только на рафинированном и дезодорированном подсолнечном масле. У него слабый запах, который не заглушает аромат специй. Такое масло не коптит при нагревании и лишено осадка.
  • Можно приготовить фри дома с такой же длиной соломки, как в небезызвестной закусочной. Для этого используйте сорта картофеля: "рассет", "сантана","бурбон", "инноватор".
  • Ни в коем случае не солите фри во время приготовления. Это нужно делать только непосредственно перед подачей.

Ингридиенты:

  • картофель — 1–1,5 кг;
  • масло растительное — 2–3 ст. л;
  • паприка — 10 г;
  • соль — 3–5 г.

Приготовление:

  • Помойте и очистите картофель от кожуры.
  • Нарежьте клубни соломкой толщиной 0,5 см (чтобы брусочки были длиннее, режьте картошку вдоль).
  • Сложите овощи в миску и залейте водой, чтобы не почернела.

Пряная смесь для картофеля:

  • В глубокую миску налейте масло.
  • Высыпьте паприку.
  • Добавьте чеснок (если нужно).
  • Тщательно перемешайте.

Приготовление картофеля:

  • Соломку выложите на полотенце и просушите. Чтобы ускорить процесс, уберите влагу бумажной салфеткой.
  • Подсушенный картофель положите в миску, залейте пряной смесью и перемешайте.
  • Противень выстелите фольгой, сверху добавьте еще немного масла и распределите по поверхности.
  • Равномерно выложите картошку на противень. Желательно, чтобы бруски не касались друг друга.
  • Поставьте фри в духовку, разогретую до 200 0С.
  • Подождите 20–30 минут.

Вариант подачи картофеля-фри. Фото: gastronom.ruВариант подачи картофеля-фри. Фото: gastronom.ru

Закуска готова! Снимите картофель с противня и дайте немного остыть. Распределите блюдо на порции и не забудьте посолить. Фри рекомендуют подавать с соусами карри, тартар или кетчупом.

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