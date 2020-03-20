В Италии рекорд по смертности от коронавируса: за сутки погибло 627 человек

За последние сутки в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 627 человек, всего в стране умерли уже 4032 человека. Об этом сообщило министерство здравоохранения Италии. Также, 5129 человек вылечились после заражения - это на 689 больше, чем было вчера (415 человек). Всего в Италии 37860 пациентов с коронавирусом - на 4670 человек больше, чем накануне. Общее количество случаев коронавируса, которые включит умерших и тех, кто вылечился, достигло 47021. Наиболее пострадавший северный регион Ломбардия остается в критической ситуации, именно там фиксируют больше всего смертей. В Украине за сути зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество увеличилось до 26, погибли всего 3 человека. Чтобы защитить себя: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Как сообщали Українські Новини, коронавирус может "жить" на разных поверхностях до 5 дней. Также мы писали, как правильно дезинфицировать помещения при пандемии коронавируса.