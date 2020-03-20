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  • В Италии рекорд по смертности от коронавируса: за сутки погибло 627 человек
20 марта 2020, пятница, 21:27 98
Европа 2020-03-20T21:27:21+02:00
Українські Новини
В Италии рекорд по смертности от коронавируса: за сутки погибло 627 человек

В Италии рекорд по смертности от коронавируса: за сутки погибло 627 человек

Ольга Фандорина
Италия, Смертность, коронавирус в Италии, Смертность от коронавируса
Флаг Италии. Фото: future-day
Флаг Италии. Фото: future-day

За последние сутки в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 627 человек, всего в стране умерли уже 4032 человека. Об этом сообщило министерство здравоохранения Италии.

Также, 5129 человек вылечились после заражения - это на 689 больше, чем было вчера (415 человек).

Всего в Италии 37860 пациентов с коронавирусом - на 4670 человек больше, чем накануне.

Общее количество случаев коронавируса, которые включит умерших и тех, кто вылечился, достигло 47021.

Наиболее пострадавший северный регион Ломбардия остается в критической ситуации, именно там фиксируют больше всего смертей.

В Украине за сути зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество увеличилось до 26, погибли всего 3 человека.

Чтобы защитить себя:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, коронавирус может "жить" на разных поверхностях до 5 дней.

Также мы писали, как правильно дезинфицировать помещения при пандемии коронавируса.

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