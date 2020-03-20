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20 марта 2020, пятница, 16:46 19
Lifestyle 2020-03-20T16:57:10+02:00
Українські Новини
Сегодня Международный День счастья: что означает и как отметить праздник

Сегодня Международный День счастья: что означает и как отметить праздник

Вероніка Обух
Праздники, Счастье, Международный праздник, рейтинг счастья, Международный день счастья
Счастье. Фото: pixabay.com
Счастье. Фото: pixabay.com

Сегодня, 20 марта, по всему миру отмечают День счастья. Целью праздника является отметить единство людей в стремлении к счастью и оценить его важность в жизни человека. О том, что несет в себе праздник и как его отметить, расскажут Українські Новини.

Международный День счастья – установленный ООН праздник для признания и превознесения объединяющего всех людей мира стремления получать радость и счастье. Это напоминание как для человека, так и для государства об их главной цели – благополучии.

Праздник взывает к правительству каждой страны, к организациям и частным лицам отмечать праздник, проводя тематические мероприятия, в том числе и просветительские. Это обращение к мировой общественности о поддержании благосостояния стран и их должного всестороннего развития.

В мире также существует Международный индекс счастья, позволяющий оценить достаток населения и состояние окружающей среды, оголяющий реальное положение дел во всем мире.

В День счастья принято поздравлять близких людей и желать всевозможных благ. Стоит провести день красочно, наполнив его позитивными эмоциями, – сделать то, что повысит личный уровень счастья.

Как сообщали Українські Новини, сегодня проходит день весеннего равноденствия, в который, по традиции, стоит устроить яркий праздник.

А также гороскоп на пятницу предвещает хороший день для Дев, а для Весов – ссоры.

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