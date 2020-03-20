Сегодня Международный День счастья: что означает и как отметить праздник

Сегодня, 20 марта, по всему миру отмечают День счастья. Целью праздника является отметить единство людей в стремлении к счастью и оценить его важность в жизни человека. О том, что несет в себе праздник и как его отметить, расскажут Українські Новини.

Международный День счастья – установленный ООН праздник для признания и превознесения объединяющего всех людей мира стремления получать радость и счастье. Это напоминание как для человека, так и для государства об их главной цели – благополучии.

Праздник взывает к правительству каждой страны, к организациям и частным лицам отмечать праздник, проводя тематические мероприятия, в том числе и просветительские. Это обращение к мировой общественности о поддержании благосостояния стран и их должного всестороннего развития.

В мире также существует Международный индекс счастья, позволяющий оценить достаток населения и состояние окружающей среды, оголяющий реальное положение дел во всем мире.

В День счастья принято поздравлять близких людей и желать всевозможных благ. Стоит провести день красочно, наполнив его позитивными эмоциями, – сделать то, что повысит личный уровень счастья.

Как сообщали Українські Новини, сегодня проходит день весеннего равноденствия, в который, по традиции, стоит устроить яркий праздник.

А также гороскоп на пятницу предвещает хороший день для Дев, а для Весов – ссоры.