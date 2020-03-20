Сьогодні Міжнародний День щастя: що означає і як відзначити свято

Сьогодні, 20 березня, по всьому світу відзначають День щастя. Метою свята є відзначити єдність людей у прагненні до щастя і оцінити його важливість в житті людини. Про те, що несе в собі свято і як його відзначити, розкажуть Українські Новини.

Міжнародний День щастя – встановлене ООН свято для визнання і піднесення об'єднуючого всіх людей світу прагнення отримувати радість і щастя. Це нагадування як для людини, так і для держави про їх головну мету – благополуччя.

Свято звертаться до уряду кожної країни, до організацій та приватних осіб з метою відзначати свято, проводячи тематичні заходи, в тому числі і просвітні. Це звернення до світової громадськості про підтримку добробуту країн та їх належного всебічного розвитку.

У світі також існує Міжнародний індекс щастя, що дозволяє оцінити достаток населення і стан навколишнього середовища, оголяющий реальний стан справ в усьому світі.

В День щастя прийнято вітати близьких людей і бажати всіляких благ. Варто провести день барвисто, наповнивши його позитивними емоціями, – зробити те, що підвищить особистий рівень щастя.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні проходить день весняного рівнодення, в який, за традицією, варто влаштувати яскраве свято.

А гороскоп на п'ятницю віщує хороший день для Дів, а для Терезів – сварки.