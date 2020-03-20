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20 марта 2020, пятница, 05:28 918 Инфографика
Lifestyle 2020-03-20T05:28:01+02:00
Українські Новини
У Дев будет хороший день, а Весы могут поссорить с кем-то из близких — гороскоп на пятницу

У Дев будет хороший день, а Весы могут поссорить с кем-то из близких — гороскоп на пятницу

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Для многих знаков зодиака четверг прошел хорошо. По словам астрологов, если прислушиваться к звездам, то можно избежать многих проблем. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на пятницу, 20 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день Овнам звезды советуют меньше говорить и больше делать. Тем более, что Овнов ждет насыщенный различными делами день.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов не особо удачный день, сколько бы они не старались добиться успеха. Звезды советуют не волноваться и просто отпустить эту ситуацию.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам пятница принесет новость, которая поменяет их жизнь. Но звезды уверяют, что это будет хорошая новость.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день Раки рискуют попасть в конфликтную ситуацию. Звезды уверяют, что представителям этого знака понадобится вся их гибкость, чтобы выйти из этой ситуации без особых потерь.

Лев (23 июля – 22 августа)

Если Львов что-то беспокоит, то им следует посоветоваться с кем-то. Звезды уверяют, взгляд со стороны поможет решить любую дилемму.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды в пятницу будут на стороне Дев. День будет удачным для любых начинаний.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весы не смогут могут избежать ссоры с кем-то из близких в этот день. Звезды советуют представителям этого знака сделать первый шаг к примирению, чтобы ссора не затянулась надолго.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионы получат несколько заманчивых предложений. Но звезды советуют тщательно присмотреться к каждому из них, чтобы исключить все подвохи.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцы почувствуют тягу к творчесту. Звезды советуют не отказывать своему вдохновению и посвятить день творчеству.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В пятницу Козероги будут немного забывчивыми и рассеянными. Зезды советуют отложить важные дела на другой день, чтобы не допустить серьезных ошибок.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеи могут поссориться с кем-то из родных из-за банального недопонимания. Звезды советуют тщательнее формулировать свои мысли и переспрашивать, если что-то непонятно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды уверяют, что Рыбы смогут решить свои проблемы на личном фронте. Также день будет удачным для финансовых операций.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу некоторым знакам зодиака следует уделить внимание своему здоровью.

Также 20 марта в Украине будет теплая погода.

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