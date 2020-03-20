В Киеве пассажир выбросил кондуктора из троллейбуса с криками "Иди нах@й, ты десятый"

В Киеве, где ограничили количество людей для посадки в общественный транспорт, на остановках общественного транспорта выстраиваются огромные очереди и бушуют настоящие страсти. Об этом сообщает "Страна". В частности, на троллейбусной остановке дошло до рукопашного боя. На кондуктора с кулаками набросился пассажир, который стал одиннадцатым в очереди и ему, согласно правилам карантина, не хватило места в салоне. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале "Политика Страны". Разгневаный пассажир, нецензурно ругаясь, попросту выбросил кондуктора из салона, заявив, что тот занимает лишнее место. "Какого х@я ты тут едешь, если мне надо ехать", - кричал спешивший на работу пассажир. Затем он заскочил на подножку схватил кондуктора и вытолкал его на улицу. "Иди нах@й, ты, бл@дь, десятый", - заявил пассажир и после этого еще долго матерился, стоя в дверях троллейбуса. Чем закончился инцидент не известно. Но отметим, что ни у кондуктора, ни у пассажира не было защитных медицинских масок. В Нацполиции сообщили, что контролируют общественный транспорт только на конечных остановках. Тем временем полицейские составили 405 административных протоколов и открыли 6 уголовных производств за нарушение правил карантина.