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20 марта 2020, пятница, 12:32 102
Судебная власть 2020-03-20T13:45:02+02:00
Українські Новини
Против частной клиникой открыли дело за сокрытия информации о пациенте с коронавирусом

Против частной клиникой открыли дело за сокрытия информации о пациенте с коронавирусом

Ярина Вацяк
Частная больница, коронавирус в Украине, Анализ на коронавирус
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

Правоохранители открыли уголовное производство по факту сокрытия частной клиникой информации о пациенте с коронавирусом, в то время, как в МОЗ за стуки поступило 56 подозрений на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Прокуратура города Киева инициировала проведение досудебного расследования в отношении работников частной медицинской клиники, которые не сообщили в государственные органы о пациенте, заболевшем коронавирусом", - сказано в нем.

Согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы.

Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья.

Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам одна из немецких лабораторий.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Соломенское управление полиции, процессуальное руководство - Киевская местная прокуратура №9.

Ход досудебного расследования взят на контроль руководством прокуратуры Киева.

Как сообщали Українськi Новини,  в Украине лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса COVID-19, из них 3 летальных по состоянию на утро 20 марта. 

Тем временем, первый человек в Украине вылечился от коронавируса.

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