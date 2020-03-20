Академия оnline предлагает правила эффективной "удаленки" для офисных сотрудников во время карантина, - Алексей Кавылин

Платформа для дистанционного обучения Академия оnline подготовила правила эффективной удаленной работы сотрудников для компаний на период всеукраинского карантина, вызванного пандемией коронавируса (COVID-19).

Об этом в статье "Академия online сформировала правила работы коллектива в эпоху карантинов" пишет Инициатор платформы Алексей Кавылин.

"С 17 марта Украина вступила в период карантина для борьбы с вирусом COVID-19. (…) необходимо решить следующий вопрос: а как же сегодня обеспечить работу предприятий и организаций в условиях ограничений? Ведь экономический кризис, срыв работы и возможное банкротство достаточно весомые проблемы, которые необходимо решить полностью или хотя бы минимизировать", — говорит он.

Алексей Кавылин обращает внимание, что во многих странах мира карантин будет действовать около 2-3 месяцев. Следовательно, Украине надо подготовиться к похожему сценарию, когда карантин может действовать даже до конца мая.

Правила, предлагаемые экспертами Академии, подразумевают действия, за которые отвечает как компания, так и сотрудники. Многие из них должны внедряться одновременно.

Руководство в первую очередь должно создать мотивационную записку, которой разъяснит коллективу причины перехода на "удаленку". Этим документом важно продемонстрировать, что так организация сохраняет рабочие места и заработную плату.

Для качественной работы важно составить пошаговую инструкцию работы в новых условиях, в которую каждый руководитель подразделения или ответственный за направления работы, впишет важные для него пункты и будет готов обеспечить их выполнение.

По мнению специалистов Академия оnline, на период удаленной работы, важнее, чем когда-либо, распределить зоны ответственности, актуализировать систему премий и штрафов, а также жестко контролировать выполнение задач.

"Как только команда будет работать в режиме онлайн, установите незыблемое правило работать только через постановки конкретных задач и при этом ставить их не только подчиненным/коллегам, но и себе. Нужно каждому разъяснить, что это нужно не только руководителю, а и каждому в коллективе в том числе. Так все будут понимать свои и общие задачи, дедлайны", — убежден Алексей Кавылин.

В то же время, авторы документа убеждены, что помимо компании, и у ее сотрудников должна быть ответственность.

"Каждый работник должен составить себе понимание (на свой взгляд) как работать на удаленке, организовать себе дома рабочее место, предупредить "домочадцев", что несмотря на то, что работник находится дома – он работает. Важно составить четкий тайминг и акцентировать на этом все внимание. Например, повесив график работы на холодильник с кофе-таймами, временем для проветривания и физическими упражнениями", — написано в статье.

Алексей Кавылин обращает внимание, что в период удаленной работы компания должна акцентировать внимание на результатах, когда каждый сотрудник понимает свой вклад в развитие бизнеса.