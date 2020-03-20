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  • Академія оnline пропонує правила ефективної "віддаленки" для офісних співробітників під час карантину, - Олексій Кавилін
20 березня 2020, пʼятниця, 12:11 372
Суспільство 2020-03-20T13:45:02+02:00
Українські Новини
Академія оnline пропонує правила ефективної "віддаленки" для офісних співробітників під час карантину, - Олекс

Академія оnline пропонує правила ефективної "віддаленки" для офісних співробітників під час карантину, - Олексій Кавилін

Ірина Дорофейчук
Олексій Кавилін, Covid-19, віддалена робота, Дистанційне навчання
Олексій Кавилін. Фото: Академія online
Олексій Кавилін. Фото: Академія online

Платформа для дистанційного навчання Академія оnline підготувала правила ефективної віддаленої роботи співробітників для компаній на період всеукраїнського карантину, викликаного пандемією коронавірусу (COVID-19).

Про це в статті "Академія online сформувала правила роботи колективу в епоху карантинів" пише Ініціатор платформи Олексій Кавилін.

"З 17 березня Україна вступила в період карантину для боротьби з вірусом COVID-19. (...) необхідно вирішити наступне питання: а як же сьогодні забезпечити роботу підприємств і організацій в умовах обмежень? Адже економічна криза, зрив роботи і можливе банкрутство досить вагомі проблеми, які необхідно вирішити повністю або хоча б мінімізувати", - говорить він.

Олексій Кавилін звертає увагу, що в багатьох країнах світу карантин буде діяти близько 2-3 місяців. Отже, Україні треба підготуватися до схожого сценарію, коли карантин може діяти навіть до кінця травня.

Правила, пропоновані експертами Академії, поєднують дії, за які відповідає як компанія, так і співробітники. Багато з них мають впроваджуватися одночасно.

Керівництво в першу чергу повинно створити мотиваційну записку, якою роз'яснить колективу причини переходу на віддалену роботу. Цим документом важливо продемонструвати, що так організація зберігає робочі місця та заробітну платню.

Для якісної роботи важливо скласти покрокову інструкцію роботи в нових умовах, в яку кожен керівник підрозділу або відповідальний за напрямки роботи, впише важливі для нього пункти і буде готовий забезпечити їхнє виконання.

На думку фахівців Академія оnline, на період віддаленої роботи, важливіше, ніж будь-коли, розподілити зони відповідальності, актуалізувати систему премій та штрафів, а також жорстко контролювати виконання завдань.

"Як тільки команда буде працювати в режимі онлайн, встановіть непорушне правило працювати тільки через постановки конкретних завдань і при цьому ставити їх не тільки підлеглим/колегам, а й собі. Потрібно кожному роз'яснити, що це потрібно не тільки керівнику, а й кожному в колективі в тому числі. Так всі розумітимуть свої і спільні завдання, дедлайни", - переконаний Олексій Кавилін.

У той же час, автори документа переконані, що крім компанії, і у її співробітників повинна бути відповідальність.

"Кожен працівник повинен скласти собі розуміння (на свій погляд) як працювати у віддаленому режимі, організувати собі вдома робоче місце, попередити "домочадців", що незважаючи на те, що працівник перебуває вдома - він працює. Важливо скласти чіткий таймінг і акцентувати на цьому всю увагу. Наприклад, повісивши графік роботи на холодильник з кава-таймами, часом для провітрювання і фізичними вправами", - написано в статті.

Олексій Кавилін звертає увагу, що в період віддаленої роботи компанія повинна акцентувати увагу на результатах, коли кожен співробітник розуміє свій внесок у розвиток бізнесу.

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