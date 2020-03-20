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20 марта 2020, пятница, 09:12 1044
Экономика 2020-03-20T09:23:28+02:00
Українські Новини
Спецпошлина 65% на российский уголь приведет к сокращению производства электроэнергии "Центрэнерго", - Герус

Спецпошлина 65% на российский уголь приведет к сокращению производства электроэнергии "Центрэнерго", - Герус

Анна Рудык
Электроэнергия, Центрэнерго, Андрей Герус, Импорт электроэнергии из России
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что введенная Кабинетом Министров спецпошлина в размере 65% на импортируемый из России энергетический уголь (кроме антрацитовых и коксующихся марок) приведет к сокращению производства электроэнергии государственной энергогенерирующей компанией "Центрэнерго".

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

Герус отметил, что введенная Кабмином спецпошлина затрагивает уголь марки Т (тощак), на котором работает несколько энергоблоков Змиевской теплоэлектростанции (ТЭС), которая входит в состав "Центрэнерго".

"На марке Т работают несколько блоков Змиевской ТЭС "Центрэнерго". Они остановятся, их выработка перейдет к другим участникам рынка, а точнее - к энергохолдингу ДТЭК", - написал он.

Кроме того, Герус подчеркнул, что некоторые энергоблоки Змиевской ТЭС не могут работать на марке Г (газовый уголь), а могут только подмешивать марку Г к марке Т, поэтому эти энергоблоки просто остановятся, следовательно и государственные шахты частично потеряют свой сбыт марки Г.

Как сообщали Українські Новини, Герус заявил, что импорт электроэнергии из России останавливал рост цен.

Ранее глава НКРэКУ заявил, что импорт электричества из РФ разрешил не Герус, а партии Порошенко и Ляшко, проголосовав закон в 2017 году.

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