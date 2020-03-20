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20 березня 2020, пʼятниця, 10:40 3
Економіка 2020-03-20T11:00:01+02:00
Українські Новини
Спецмито 65% на вугілля з Росії змусить споживачів купувати вугілля у ДТЕК за завищеною ціною, - Герус

Спецмито 65% на вугілля з Росії змусить споживачів купувати вугілля у ДТЕК за завищеною ціною, - Герус

Григорий Яковенко
Вугілля, Андрій Герус, ДТЕК, спецмита
Андрій Герус. Фото:facebook.com/andriy.gerus
Андрій Герус. Фото:facebook.com/andriy.gerus

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляє, що споживачі вугілля виступають проти введення спецмита в розмірі 65% на імпортований з Росії вугілля і за розподіл між собою квот по викупу вугілля державних шахт.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Споживачі вугілля висловили категоричну незгоду, щоб приймалися рішення, які де-факто будуть змушувати їх купувати вугілля у приватних шахт. Основна причина - майже всі такі приватні шахти в одних руках (монополія) і виставляють завищені ціни. Компанія ДТЕК видобуває близько 90% всього українського вугілля. Ціна, яка виставляється - близько 2 тис. гривень/тонна, що майже вдвічі дорожче, ніж ціна в Роттердамі. Висока ціна вугілля призводить до високої ціни електроенергії", - написав він.

При цьому Герус зазначив, що споживачі вугілля (теплоелектростанції і теплоелектроцентралі) запропонували міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашко механізм, за яким вони готові взяти на себе зобов'язання і розподілити між собою квоти щодо викупу всього вугілля державних шахт з повною і своєчасною оплатою.

"Але крім цієї обов'язкової квоти для ТЕС/ТЕЦ діє вільний ринок без обмежень. Таким чином, державні шахти будуть мати гарантований збут свого вугілля, якщо буде введений такий механізм", - підкреслив він.

Також Герус висловив думку, що запропонований споживачами вугілля варіант є найбільш ефективним способом вирішення проблем державних шахт.

Як повідомляли Українські Новини, спецмито 65% на російський вугілля призведе до скорочення виробництва електроенергії "Центренерго".

Також Герус заявив, що імпорт електроенергії з Росії зупиняв зростання цін.

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