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20 марта 2020, пятница, 09:52 43
Жизнь 2020-03-20T09:57:10+02:00
Українські Новини
Google посвятил дудл "отцу" гигиены рук

Google посвятил дудл "отцу" гигиены рук

Ярина Вацяк
Гигиена, Руки, Коронавирус, гугл-дудл, Игнац Земмельвейс

В то время, как в мире число зараженных коронавирусом превысило 234 тыс. человек, поисковик Google посвятил дудл Игнацу Земмельвейсу - венгерскому врачу-акушеру, профессору, одному из основоположников асептики.

Google открывается видео о том, как правильно мыть руки.

В 1847 году, пытаясь понять причины послеродовой горячки (сепсиса) во многих рожениц - и, в частности, тот факт, что летальность при родах в больнице на 30-50% превосходила летальность при домашних родах. Земмельвейс предположил, что инфекцию приносят из инфекционного и патологоанатомического отделений больницы. Врачи в то время много практиковали в прозекторской, и принимать роды часто прибегали прямо от трупа, вытерев руки носовыми платками. Земмельвейс обязал персонал больницы перед манипуляциями с беременными и роженицами обеззараживать руки погружением их в раствор хлорной извести. Благодаря этому смертность среди женщин и новорожденных упала более чем в семь раз - с 18 до 2,5%.

Напомним, ранее ученые провели эксперимент и установили, что в среднем человек касается руками своего лица 16 раз в час, а психолог дал советы, как себя отучить от этой привычки, чтобы не заразиться коронавирусом.

Также Українські Новини писали о том, как правильно проводить дизинфекцию в помещениях при пандемии коронавируса.

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