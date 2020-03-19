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19 марта 2020, четверг, 05:28 47 Инфографика
Lifestyle 2020-03-19T05:28:01+02:00
Українські Новини
Тельцы будут полны энергии, а Львы будут довольны своей работой — гороскоп на четверг

Тельцы будут полны энергии, а Львы будут довольны своей работой — гороскоп на четверг

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Среда была не совсем удачной для представителей некоторых знаков зодиака, но, по словам астрологов, в четверг все изменится. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на четверг, 19 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В четверг Овны будут смотреть на все сквозь серые очки. Но звезды уверяют, что это поможет Овнам посмотреть на многие вещи трезво. Представители этого знака смогут заметить то, чего раньше просто не видели.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцы смогут продуктивно поработать, ведь они будут полны сил и энергии. Звезды советуют использовать этот шанс на все 100%.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам звезды советуют быть умеренными во всем в этот день. Это качество принесет наибольшую пользу в четверг.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день окружающим будет трудно понять то, что Раки хотят до них донести. Звезды советуют не обижаться на окружающих за это, ведь в этом не будет их вины.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы в четверг будут удовлетворены своей работой. Также звезды советуют развивать идеи, котрые будут приходить в голову в этот день.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день звезды настоятельно советуют Девам заняться тем делом, которое они давно уже откладывают. Иначе скоро могут возникнуть небольшие проблемы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам звезды не советуют рисковать в четверг. Это может привести к плохим последствиям. Лучше всего плыть по течению в этот день.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В четверг интуиция Скорпионов будет работать на все 100%. Звезды советуют прислушиваться к ней. Она не подведет.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам следить за выражением своего лица и своими словами. В четверг не следует показывать свои настоящие эмоции.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В четверг в жизни может произойти событие, которое потребует от Козерогов максимальной собранности и быстроты реакции. Звезды советуют приготовиться к этому.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день звезды не советуют Водолеям рассказывать свои секреты даже очень близким людям. Есть риск, что все тайны Водолеев станут общественными.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день звезды не советуют Рыбам затевать ссоры с кем-то из близких. Есть шанс, что конфликт может затянутся.

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака необходимо обратить внимание на состояние своего здоровья.

Также синоптики предупредили о резких перепадах температуры на этой неделе.

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