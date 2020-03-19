У Весов могут возникнуть проблемы с ЖКТ, а Рыбам следует избегать стрессов — гороскоп здоровья на пятницу

Крепкий иммунитет - залог хорошего самочувствия. Потому его укреплением необходимо заниматься ежедневно. Также астрологи советуют прислушиваться к звездам, чтобы знать, на что следует обратить внимание. Подробнее об астрологическом прогнозе на пятницу, 20 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В пятницу звезды советуют Овнам не носить тяжести и не нагружать спину. Есть риск возникновения болей в пояснице.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам отказаться от вредных продуктов в пятницу. Иначе могут возникнуть проблемы с ЖКТ.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В пятницу у Близнецов возможны проблемы с давлением. Звезды советуют отказаться от продуктов, которые могут повлиять на его колебания.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды не советуют Ракам пользоваться народными способами лечения в пятницу. Это может наредить организму. Лучше всего сходить к врачу, если что-то беспокоит.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам полезно будет провести очистку организма в этот день. Звезды советуют отказаться от вредной пищи и пить побольше воды.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В пятницу Девам звезды советуют воздержаться от физических нагрузок и растяжки. Есть шанс повредить себе что-то.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день у Весов могут возникнуть проблемы с ЖКТ. Звезды советуют воздержаться от вредной пищи и добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов в этот день может появиться отечность. Звезды не советуют есть много соленых продуктов и пить много воды.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы в пятницу будут чувствовать себя прекрасно. Но звезды не советуют нагружать себя сверх меры в этот день, ведь в субботу от хорошего самочувствия ничего не останется.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день звезды советуют Козерогам заняться спортом. Это поможет укрепить организм и привести мышцы в тонус.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеи будут легко утомляться. Звезды советуют чередовать работу и отдых, чтобы к вечеру не свалиться от усталости.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам избегать стрессов в этот день. В пятницу стрессы могут привести к головным болям и повышенному давлению.

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