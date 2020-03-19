У Весов могут возникнуть проблемы с ЖКТ, а Рыбам следует избегать стрессов — гороскоп здоровья на пятницу

Крепкий иммунитет - залог хорошего самочувствия. Потому его укреплением необходимо заниматься ежедневно. Также астрологи советуют прислушиваться к звездам, чтобы знать, на что следует обратить внимание. Подробнее об астрологическом прогнозе на пятницу, 20 марта, расскажут Українські Новини. Овен (21 марта – 19 апреля) В пятницу звезды советуют Овнам не носить тяжести и не нагружать спину. Есть риск возникновения болей в пояснице. Телец (20 апреля – 20 мая) Звезды советуют Тельцам отказаться от вредных продуктов в пятницу. Иначе могут возникнуть проблемы с ЖКТ. Близнецы (21 мая – 20 июня) В пятницу у Близнецов возможны проблемы с давлением. Звезды советуют отказаться от продуктов, которые могут повлиять на его колебания. Рак (21 июня – 22 июля) Звезды не советуют Ракам пользоваться народными способами лечения в пятницу. Это может наредить организму. Лучше всего сходить к врачу, если что-то беспокоит. Лев (23 июля – 22 августа) Львам полезно будет провести очистку организма в этот день. Звезды советуют отказаться от вредной пищи и пить побольше воды. Дева (23 августа – 22 сентября) В пятницу Девам звезды советуют воздержаться от физических нагрузок и растяжки. Есть шанс повредить себе что-то. Весы (23 сентября – 22 октября) В этот день у Весов могут возникнуть проблемы с ЖКТ. Звезды советуют воздержаться от вредной пищи и добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов. Скорпион (23 октября – 21 ноября) У Скорпионов в этот день может появиться отечность. Звезды не советуют есть много соленых продуктов и пить много воды. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Стрельцы в пятницу будут чувствовать себя прекрасно. Но звезды не советуют нагружать себя сверх меры в этот день, ведь в субботу от хорошего самочувствия ничего не останется. Козерог (22 декабря – 19 января) В этот день звезды советуют Козерогам заняться спортом. Это поможет укрепить организм и привести мышцы в тонус. Водолей (20 января – 18 февраля) В этот день Водолеи будут легко утомляться. Звезды советуют чередовать работу и отдых, чтобы к вечеру не свалиться от усталости. Рыбы (19 февраля – 20 марта) Звезды советуют Рыбам избегать стрессов в этот день. В пятницу стрессы могут привести к головным болям и повышенному давлению. Ранее Українські Новини сообщали о том, какие эфирные масла и травяные чаи помогают поднять иммунитет.