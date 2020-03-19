подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
19 марта 2020, четверг, 22:33 440
Общество 2020-03-19T22:34:10+02:00
Українські Новини
Без денег не останутся. Сроки действия карточек для выплат продлят на период карантина

Без денег не останутся. Сроки действия карточек для выплат продлят на период карантина

Таня Войтюк
Банки, Приватбанк, Кредитные карточки, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Кредитная карта. Фото: pixabay
Кредитная карта. Фото: pixabay

В условиях карантина в Украине, Приватбанк продлит действие карточек для выплат на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на этот период.

Приватбанк продлит действие карточек для выплат на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Оплаты покупок в интернете с таких карт для выплат, когда необходимо будет указывать срок действия карты, также будут проходить", - говорится в нем.

Приватбанк рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав подтвердил 21 случай заболевания коронавирусом в Украине. Добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области. 

Тем временем Приватбанк решил заплатить международной фирме 500 тыс. евро за уточнение по стратегии работы банка в условиях коронавируса.

Больше новостей о: Банки Приватбанк Кредитные карточки карантин в Украине Карантин из-за коронавируса

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 56-летняя женщина
Минздрав подтвердил 21 случай коронавируса. Добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области
Новости
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Пожизненное, штрафы и смертная казнь. Как в Украине и в мире наказывают за нарушение карантина 22:58
Без денег не останутся. Сроки действия карточек для выплат продлят на период карантина 22:33
НБУ обменял €35 млн для обеспечения банков наличными деньгами 22:31
Машина ГосЧС. Скриншот: ГосЧС
Автомобили с громкоговорителями будут курсировать по всей Украине и информировать о карантине 22:21
НБУ продал $200 млн на межбанке для удержания гривны 22:17
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев 05:32
больше новостей
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
больше новостей
В Днепропетровской области зафиксировали первые случаи коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok