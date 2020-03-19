Без денег не останутся. Сроки действия карточек для выплат продлят на период карантина

В условиях карантина в Украине, Приватбанк продлит действие карточек для выплат на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на этот период.

Приватбанк продлит действие карточек для выплат на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Оплаты покупок в интернете с таких карт для выплат, когда необходимо будет указывать срок действия карты, также будут проходить", - говорится в нем.

Приватбанк рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав подтвердил 21 случай заболевания коронавирусом в Украине. Добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области.

Тем временем Приватбанк решил заплатить международной фирме 500 тыс. евро за уточнение по стратегии работы банка в условиях коронавируса.