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19 марта 2020, четверг, 15:33 31
Мир 2020-03-19T15:34:16+02:00
Українські Новини
МВФ назначил первым замом директора-распорядителя Окамото

МВФ назначил первым замом директора-распорядителя Окамото

Валерия Драгомирова
МВФ, Назначение, Джеффри Окамото
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Международный валютный фонд (МВФ) назначил первым заместителем директора-распорядителя Джеффри Окамото.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.
Исполнительный совет МВФ утвердил ускоренное назначение Окамото первым заместителем управляющего директора с 19 марта 2020 года.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева первоначально предложила его назначение 12 марта 2020 года с датой начала действия 30 марта.

"Учитывая исключительные проблемы, с которыми сталкиваются страны-члены МВФ в связи с пандемией COVID-19, я очень рада, что исполнительный совет МВФ согласился заранее назначить Джеффри", - сказала Георгиева.

В последнее время Окамото занимал должность исполняющего обязанности помощника министра финансов США по международным финансам и развитию, где ему было поручено наблюдать за глобальными финансовыми рынками; управление координацией с G-7, G-20 и Советом по финансовой стабильности; надзор за международными валютными делами; ведение переговоров по региональным и двусторонним экономическим вопросам; надзор за участием США в международных финансовых институтах.

Ранее он был исполняющим обязанности заместителя министра финансов США по международным делам и возглавлял переговоры казначейства по торговле с Китаем.

Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего года первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон решил подать в отставку.
Липтон находился на этой должности с сентября 2011 года.

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