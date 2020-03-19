МВФ назначил первым замом директора-распорядителя Окамото

Международный валютный фонд (МВФ) назначил первым заместителем директора-распорядителя Джеффри Окамото.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.

Исполнительный совет МВФ утвердил ускоренное назначение Окамото первым заместителем управляющего директора с 19 марта 2020 года.



Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева первоначально предложила его назначение 12 марта 2020 года с датой начала действия 30 марта.



"Учитывая исключительные проблемы, с которыми сталкиваются страны-члены МВФ в связи с пандемией COVID-19, я очень рада, что исполнительный совет МВФ согласился заранее назначить Джеффри", - сказала Георгиева.



В последнее время Окамото занимал должность исполняющего обязанности помощника министра финансов США по международным финансам и развитию, где ему было поручено наблюдать за глобальными финансовыми рынками; управление координацией с G-7, G-20 и Советом по финансовой стабильности; надзор за международными валютными делами; ведение переговоров по региональным и двусторонним экономическим вопросам; надзор за участием США в международных финансовых институтах.



Ранее он был исполняющим обязанности заместителя министра финансов США по международным делам и возглавлял переговоры казначейства по торговле с Китаем.



Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего года первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон решил подать в отставку.

Липтон находился на этой должности с сентября 2011 года.