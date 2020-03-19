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19 марта 2020, четверг, 14:26 502
Общество 2020-03-19T14:26:14+02:00
Українські Новини
Пандемия коронавируса уменьшила уровень загрязнения воздуха в мире

Пандемия коронавируса уменьшила уровень загрязнения воздуха в мире

Елизавета Кесельман
Мир, Коронавирус, загрязнение воздуха, Загрязнение климата
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay

Пандемия коронавируса,которая поразила весь мир, и забрала жизни более, чем 8 тысяч человек по всему миру, привела также к уменьшению загрязнения воздуха в мире. Об этом передает ВВС.

В связи с карантином, который был объявлен практичекски в каждой стране, а также полным прекращением авиасообщений, мировое производство снижается, а с ним снижаются выбросы заводов и фабрик.

Отмечается,что по предварительным оценкам, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в том числе, при работе двигателей автомобиля) по сравнению с прошлым годом упал на 50%.

По оценкам климатологов, за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов CO2 на 1%.

Также сокращение производств наблюдается и в Италии, где наблюдается наивысшая вспышка эпидемии. Но благодаря этому, в Венеции очистились каналы, где от отсутствия туристов вода стала прозрачной.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС.

Кроме того, в Иране каждый час коронавирусом заболевают 50 человек.

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