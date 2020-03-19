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19 марта 2020, четверг, 12:27 45
Общество 2020-03-19T12:27:08+02:00
Українські Новини
Вселенский патриарх Варфоломей потребовал остановки богослужений до конца марта

Вселенский патриарх Варфоломей потребовал остановки богослужений до конца марта

Ольга Фандорина
Православие, Карантин, Запрет богослужений, Вселенский патриарх Варфоломей
Патриарх Варфоломей. Фото: orthodoxia.info
Патриарх Варфоломей. Фото: orthodoxia.info

Предстоятель Константинопольской православной церкви, Вселенский патриарх Варфоломей І приказал церквям прекратить богослужения и обряды до конца марта из-за стремительного распространения коронавируса в мире. Об этом сообщает Reuters,

"Сегодня мы заявляем о нашем решении и мандате прекратить до конца марта все богослужения, требы и обряды в церквях, за исключением частных молитв", - сказано в заявлении.

Варфоломей призвал всех людей ограничить свои поездки, за исключением самых необходимых, оставаться в домах для собственной безопасности и защиты окружающих.

"Вселенский патриархат следит за ситуацией с чувством ответственности по отношению к своим верующим и всем людям", - сказал клирик и добавил, что решение позднее будет пересмотрено в соответствии с развитием пандемии.

Монастыри будут продолжать проводить регулярные религиозные службы для монашеских общин, но паломникам и посетителям не будет разрешен въезд на их территорию.

Вселенский патриарх взял обязательство молиться за весь мир и "за его скорейшее освобождение от этого испытания".

Тем временем, мусульмане Украины не будут запрещать гражданам посещать мечети во время карантина.

ПЦУ намерена проводить трансляции богослужений из-за карантина.

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