Вселенский патриарх Варфоломей потребовал остановки богослужений до конца марта

Предстоятель Константинопольской православной церкви, Вселенский патриарх Варфоломей І приказал церквям прекратить богослужения и обряды до конца марта из-за стремительного распространения коронавируса в мире. Об этом сообщает Reuters,

"Сегодня мы заявляем о нашем решении и мандате прекратить до конца марта все богослужения, требы и обряды в церквях, за исключением частных молитв", - сказано в заявлении.

Варфоломей призвал всех людей ограничить свои поездки, за исключением самых необходимых, оставаться в домах для собственной безопасности и защиты окружающих.

"Вселенский патриархат следит за ситуацией с чувством ответственности по отношению к своим верующим и всем людям", - сказал клирик и добавил, что решение позднее будет пересмотрено в соответствии с развитием пандемии.

Монастыри будут продолжать проводить регулярные религиозные службы для монашеских общин, но паломникам и посетителям не будет разрешен въезд на их территорию.

Вселенский патриарх взял обязательство молиться за весь мир и "за его скорейшее освобождение от этого испытания".

Тем временем, мусульмане Украины не будут запрещать гражданам посещать мечети во время карантина.

ПЦУ намерена проводить трансляции богослужений из-за карантина.