Как правильно защитить свой дом от коронавируса: советы экспертов

Несмотря на всю глобальность коронавирусной пандемии, большинство людей стали более бдительнее и ответственнее относиться к условиям, в которых они живут, а также к своему здоровью и благополучию близких.

Согласно последним данным, число заболевших COVID-19 достигло 218 777 случаев, что означает необходимость усилить "карантинные меры" в своем доме.

Газета Daily Mail обнародовала рекомендации профессиональной уборщицы Сандры Редмонд из британской компании Molly Mai, как обезопасить свой дом от коронавируса.

Дезинфекция хороша только после тщательной уборки

Как отмечает Сандра, не имеет смысла протирать грязные поверхности дезинфицирующим средством, их следует сначала хорошенько отмыть,посколькудажеслой дезинфекции не смоет окончательно грязь.

Не стоит спешить стирать дезинфицирующий раствор с поверхности, лучше оставить его секунд на 30, чтобы он успел убить все живое.

Протирать кухонные шкафчики и чайники

Нельзя забывать и о чайниках, кофеварках, дверных и оконных ручках, пультах и, разумеется, ручках и кнопках кухонных приборов. А также о тех самых укромных уголках в верхних и нижних шкафчиках, которых редко, но все же касается рука человека.

Необходимо стирать кухонные губки

Кухонные губки и полотенца, предназначенные для чистки других вещей и поверхностей, сами порой кишат бактериями. Как выяснили британские ученые, обычная кухонная губка служит домом для 19,6 млрд бактерий.

К счастью, проблема решается просто, все эти миллиарды бактерий можно убрать, положив губку в посудомоечную или стиральную машину. А если вы хотите расправиться с ними собственноручно, то простирайте губку в горячей мыльной воде.

Прогонять стиральную машину

Во избежание распространения микробов нижнее и постельное белье, а также банные и кухонные полотенца следует стирать при температуре 60°C (можно и на более высокой, если инструкция на белье позволяет), а если вы используете био порошок, жидкость или капсулы, то при 40°C (иначе биодобавки просто не будут работать).

Полезно также раз в неделю прогонять стиральную машину в холостом режиме на максимальной температуре или с добавлением дезинфицирующих веществ, чтобы не позволить микробам размножаться внутри механизма. И надолго не оставляйте в машине влажное постиранное белье, потому что иначе бактерии не преминут начать в нем размножаться.

Как часто нужно заниматься такой уборкой?

Дезинфицировать поверхности, которых мы часто касаемся руками (а это выключатели, дверные ручки, особенно на входных дверях, и тому подобное), рекомендуется каждый день, хотя очевидно, что ни сил, ни времени на это у большинства людей не хватает.

Но можно постараться делать это хотя бы раз в два дня дезинфицирующим раствором или просто теплой водой с мылом.

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