Месяц без салонов красоты. Как снять гель-лак самостоятельно

Из-за карантина в Украине закрыли почти все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов. Ограничения также коснулись и бьюти-индустрии и теперь представительницам женского пола многие салонные процедуры придется заменить домашними. Одной из самых распространенных является снятие гель-лака с ногтей. Українські Новини расскажут, как безопасно в домашних условиях с минимумом средств очистить ногтевую пластину.

При гель-лаке, который снимается трудно, потребуется первым делом немного запилить его пилочкой. Затем нужно нарезать из ватных спонжиков (можно заменить обычной ватой) 10 небольших кусочков, для каждого пальца. Такие кусочки спонжиков нужно по очереди смочить ацетоном и положить сверху на ноготь.

После накладывания на ноготь спонжика с ацетоном, его нужно плотно завернуть в фольгу. Действие повторить с каждым ноготком, подождать 10-15 минут.

Спустя указанное выше время развернуть ноготки, гель-лак должен немного размягчиться и быть податливым к снятию. Начать пушером (маникюрной лопаткой, можно заменить апельсиновой палочкой) аккуратно постепенно очищать ногти от гель-лака. Его остатки можно запилить по окончанию пилочкой, а затем немного отшлифовать ногтевую пластину бафиком, при его наличии.

Таким образом ногти останутся практически не травмированными и будут готовы к новому маникюру.

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