У Тельцов могут быть проблемы с пищеварением, а Рыбам не следует перегреваться — гороскоп здоровья на четверг

За своим здоровьем необходимо следить ежедневно. Также следует укреплять иммунитет, ведь даже стресс может значительно его понизить. Астрологи советуют прислушиваться к звездам, чтобы знать о том, чему нужно уделить особое внимание. Подробнее об астрологическом прогнозе на четверг, 19 марта, расскажут Українські Новини. Овен (21 марта – 19 апреля) Звезды советуют трудоголикам-Овнам немного отойти от рабочих проблем и отдохнуть в этот день. Иначе есть риск, что в пятницу Овны будут чувствовать усталость и вялость. Телец (20 апреля – 20 мая) В четверг звезды советуют Тельцам отказаться от жирных, жареных блюд. Лучше всего отдать преимущество свежим овощам и продуктам. Это поможет избежать проблем с пищеварением. Близнецы (21 мая – 20 июня) В этот день Близнецам следует следить за своей осанкой. Не следует долго сидеть сгорбившись, иначе это приведет к болям в спине. Рак (21 июня – 22 июля) Ракам звезды советуют обратить внимание на состояние кожи. Возможно, она требует дополнительного ухода. Лев (23 июля – 22 августа) Львам не следует в четверг нагружать спину. Тяжести и физические нагрузки приведут к долговременным болям в спине. Дева (23 августа – 22 сентября) У Дев возможно легкое недомогание в этот день. Если это будет очень сильно беспокоить, то луше сразу обратиться к врачу. Весы (23 сентября – 22 октября) В четверг Весам следует уделить внимание дыхательным техникам или йоге. Это значительно улучшит работу легких. Скорпион (23 октября – 21 ноября) В этот день Скорпионам звезды советуют позаботиться о состоянии кожи лица, шеи и рук. Увлажнение и легкий массаж пойдут только на пользу. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) У Стрельцов вскоре могут обостриться хронические заболевания, потому звезды советуют не тянуть с профилактическими мерами и начать из уже в этот день. Козерог (22 декабря – 19 января) В этот день Козероги будут чувствовать себя вяло. Но звезды не советуют пить кофе для того, чтобы взбодриться. Иначе Козероги не смогут нормально выспаться. Водолей (20 января – 18 февраля) В этот день у Водолеев может начаться аллергия. Звезды советуют иметь при себе средства для первой помощи. Рыбы (19 февраля – 20 марта) В этот день Рыбам не следует перегреваться. Баня или горячая ванна в четверг не пойдет на пользу. А вот контрастный душ поможет взбодриться. Ранее Українські Новини собщали о том, какие травяные чаи и эфирные масла повышают иммунитет.