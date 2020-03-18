У Тельцов могут быть проблемы с пищеварением, а Рыбам не следует перегреваться — гороскоп здоровья на четверг

За своим здоровьем необходимо следить ежедневно. Также следует укреплять иммунитет, ведь даже стресс может значительно его понизить. Астрологи советуют прислушиваться к звездам, чтобы знать о том, чему нужно уделить особое внимание. Подробнее об астрологическом прогнозе на четверг, 19 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют трудоголикам-Овнам немного отойти от рабочих проблем и отдохнуть в этот день. Иначе есть риск, что в пятницу Овны будут чувствовать усталость и вялость.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В четверг звезды советуют Тельцам отказаться от жирных, жареных блюд. Лучше всего отдать преимущество свежим овощам и продуктам. Это поможет избежать проблем с пищеварением.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день Близнецам следует следить за своей осанкой. Не следует долго сидеть сгорбившись, иначе это приведет к болям в спине.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам звезды советуют обратить внимание на состояние кожи. Возможно, она требует дополнительного ухода.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам не следует в четверг нагружать спину. Тяжести и физические нагрузки приведут к долговременным болям в спине.

Дева (23 августа – 22 сентября)

У Дев возможно легкое недомогание в этот день. Если это будет очень сильно беспокоить, то луше сразу обратиться к врачу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В четверг Весам следует уделить внимание дыхательным техникам или йоге. Это значительно улучшит работу легких.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионам звезды советуют позаботиться о состоянии кожи лица, шеи и рук. Увлажнение и легкий массаж пойдут только на пользу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов вскоре могут обостриться хронические заболевания, потому звезды советуют не тянуть с профилактическими мерами и начать из уже в этот день.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день Козероги будут чувствовать себя вяло. Но звезды не советуют пить кофе для того, чтобы взбодриться. Иначе Козероги не смогут нормально выспаться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день у Водолеев может начаться аллергия. Звезды советуют иметь при себе средства для первой помощи.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день Рыбам не следует перегреваться. Баня или горячая ванна в четверг не пойдет на пользу. А вот контрастный душ поможет взбодриться.

Ранее Українські Новини собщали о том, какие травяные чаи и эфирные масла повышают иммунитет.