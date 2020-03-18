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18 марта 2020, среда, 05:28 42 Инфографика
Lifestyle 2020-03-18T05:28:01+02:00
Українські Новини
Тельцов ждет ссора, а Водолеям следует проанализировать прошлые решения — гороскоп на среду

Тельцов ждет ссора, а Водолеям следует проанализировать прошлые решения — гороскоп на среду

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Если во вторник некоторым знакам зодиака звезды советовали уделить внимание отношениям с окружающими, то уже в среду нужно будет уделить внимание другим аспектам. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на среду, 18 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В среду звезды рекомендуют Овнам прислушиваться к своей интуиции. Она будет работать в этот день на все 100%.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В среду Тельцы могут поссориться с родными. Звезды советуют избегать взаимных обвинений. Это может усилить последствия ссоры.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы в среду не смогут добиться желаемого результата, как бы не старались. Однако, удастся получить промежуточный результат, который поможет скорректировать план действий.

Рак (21 июня – 22 июля)

В среду Раков захватит интересная идея. Звезды советуют не отказываться от нее, а сразу приступить к реализации. Иначе это сделает кто-то другой.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы в этот день будут очень обидчивыми. Чтобы не усугубить положение, звезды советуют ограничить общение с окружающими до минимума.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В среду Девы смогут легко привлечь внимание окружающих. За одну улыбку представителей этого знака окружающие многое захотят отдать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды уверяют, что Весы могут позволить себе чуточку эгоизма в этот день. Окружающие легко смогут им это простить.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В среду Скорпионам тяжело будет не вспоминать о прошлых событиях. Но звезды уверяют, что не следует заострять внимание на прошлом. Иначе Скорпионы рискуют пропустить много хорошего в настоящем.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды уверяют, что Стрельцы могут немного расслабиться в среду. Не стоит требовать от себя слишком много в этот день.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день Козероги будут скучать по друзьям и близким. Звезды советуют позвонить, а лучше встретиться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

У Водолеев будет хороший день, чтобы заняться анализом прошлых решений. В среду Водолеи смогут ясно увидеть то, чесго раньше не замечали.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Чтобы добиться успеха в этот день, Рыбам лишь нужно поверить в собственные силы. Звезды уверяют, что это будет самым сложным на пути к успеху.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, кому из знаков зодиака следует уделить особое внимание своему самочувствию.

Также в среду, 18 марта, в Украине будет преимущественно сухая погода.

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