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18 марта 2020, среда, 18:26 537
Общество 2020-03-18T18:27:43+02:00
Українські Новини
В январе численность населения сократилась на 22,5 тыс. человек

В январе численность населения сократилась на 22,5 тыс. человек

Валерия Драгомирова
Население, Государственная служба статистики, Население Украины
Население. Фото: pixabay
Население. Фото: pixabay

В течение января численность населения Украины сократилась на 22,5 тыс. человек и на 1 февраля составила 41 879,9 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 52 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, в течение 2019 года численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января составила 41 902,4 тыс. человек.

В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.

Ранее бывший министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.

Согласно исследованию, 20 млн человек составляют женщины и 17,3 млн человек - мужчины.

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