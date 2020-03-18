В январе численность населения сократилась на 22,5 тыс. человек

В течение января численность населения Украины сократилась на 22,5 тыс. человек и на 1 февраля составила 41 879,9 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.



Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 52 рожденных.



Как сообщали Українські Новини, в течение 2019 года численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января составила 41 902,4 тыс. человек.



В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.



По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.



Ранее бывший министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.



Согласно исследованию, 20 млн человек составляют женщины и 17,3 млн человек - мужчины.