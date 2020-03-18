Иностранцам в Украине разрешили не переоформлять разрешительные документы на проживание в период карантина

В условиях общенационального карантина в Украине, Кабинет Министров освободил пребывающих на ее территории иностранцев от переоформления разрешительных на проживание документов до отмены карантина.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

"…Проектом постановления предлагается предоставить возможность иностранцам и лицам без гражданства в 30-дневный срок со дня отмены карантина обратиться с целью решения вопросов урегулирования законного статуса пребывания в Украине. В этом случае к ним не буду применяться меры административного влияния", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, внося соответствующую инициативу.

По словам министра, соответствующее предложение внесено по причине того, что в особый период введения на всей территории Украины карантина или чрезвычайных положений иностранцы не будут иметь возможности вовремя обратиться в Государственную миграционную службу для решения вопроса продолжения срока пребывания в стране, оформления или обмена вида на постоянное или временное проживание.

Министры поддержали внесенную инициативу.

Как сообщали Українські Новини, 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Украина закроет границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 через 48 часов на 2 недели для иностранных граждан.

Напомним, Кабмин поручил министерствам рассчитать сумму компенсации коммунальных услуг в период карантина.