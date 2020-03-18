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  • Иностранцам в Украине разрешили не переоформлять разрешительные документы на проживание в период карантина
18 марта 2020, среда, 14:45 56
Кабмин 2020-03-18T15:45:02+02:00
Українські Новини
Иностранцам в Украине разрешили не переоформлять разрешительные документы на проживание в период карантина

Иностранцам в Украине разрешили не переоформлять разрешительные документы на проживание в период карантина

Таня Войтюк
Кабмин, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Граница. Фото: dpsu.gov.ua
Граница. Фото: dpsu.gov.ua

В условиях общенационального карантина в Украине, Кабинет Министров освободил пребывающих на ее территории иностранцев от переоформления разрешительных на проживание документов до отмены карантина.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

"…Проектом постановления предлагается предоставить возможность иностранцам и лицам без гражданства в 30-дневный срок со дня отмены карантина обратиться с целью решения вопросов урегулирования законного статуса пребывания в Украине. В этом случае к ним не буду применяться меры административного влияния", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, внося соответствующую инициативу.

По словам министра, соответствующее предложение внесено по причине того, что в особый период введения на всей территории Украины карантина или чрезвычайных положений иностранцы не будут иметь возможности вовремя обратиться в Государственную миграционную службу для решения вопроса продолжения срока пребывания в стране, оформления или обмена вида на постоянное или временное проживание.

Министры поддержали внесенную инициативу.

Как сообщали Українські Новини, 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Украина закроет границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 через 48 часов на 2 недели для иностранных граждан.

Напомним, Кабмин поручил министерствам рассчитать сумму компенсации коммунальных услуг в период карантина.

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